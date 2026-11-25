Slušaj vest

Konačna odluka portugalskog investitora Soplast o realizaciji planirane investicije u Bačkoj Topoli biće doneta u prvom kvartalu naredne godine, izjavio je predsednik te opštine Adrian Satmari, navodeći da je jedan od razloga za odlaganje čekanje na formiranje nove Vlade Srbije.

On je rekao da je od predstavnika te kompanije dobio informaciju da ponude izvođača radova prevazilaze budžet koji je kompanija namenila za investiciju. Kao još jedan razlog odlaganja odluke naveo je širenje kineske automobilske industrije u Evropi.

Satmari je podsetio da se investicija priprema od 2023. godine, da Soplast ima dve parcele u industrijskom parku, da je projektna dokumentacija završena i da je kompanija dobila građevinsku dozvolu.

Agencija za razvoj Vojvodine od te godine sarađuje s portugalskim Soplastom na izboru lokacije, a kompanija je 2024. odabrala Bačku Topolu, gde planira da izgradi prvi proizvodni pogon van Portugala.

Po Satmarijevim rečima, srpska podružnica Soplasta, registrovana u Novom Sadu, dala je u avgustu ponudu od 21,2 miliona dinara za dve opštinske parcele, a ugovor o kupovini potpisan je 2024. godine.

Bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 13. novembra na društvenim mrežama da je dobio informaciju da jedan portugalski investitor, s kojim su se dve godine vodili pregovori o investiciji u Bačkoj Topoli, odustaje od nje zato što "više ne veruje u stabilnost naše zemlje".