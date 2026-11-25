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Pre konačnog zatvaranja odlučila je da rasproda preostale zalihe, a kupce je privukla izuzetno niskim cenama – cela gajba piva košta samo pet evra, uz dodatnu naplatu povratne ambalaže.

Reč je o posebnoj rasprodaji koja počinje u utorak, 24. novembra, u krugu nekadašnje pivare u ulici Käfertaler Straße u Manhajmu. Prodaja će se odvijati svakog dana od 14 do 18 časova, a planirano je da traje četiri dana, odnosno do petka.

Gajba piva za pet evra: Poznato šta će se prodavati

Cena od pet evra odnosi se na celu gajbu piva, dok se povratna ambalaža dodatno naplaćuje. U redovnoj prodaji gajba poznatih marki piva često košta između 15 i 20 evra, zbog čega se očekuje veliko interesovanje kupaca.

Na rasprodaji će moći da se kupe različite vrste piva, među kojima su Eichbaum Helles, pšenično pivo i Kellerbier, ali i bezalkoholna pića poput limunada. Prema dostupnim informacijama, na zalihama je još oko 80 paleta svetlog piva u bocama od pola litra.

Uprava pivare očekuje veliki odziv, ali procenjuje da bi gužve mogle da se smanje nakon prva dva ili tri dana. Kako bi se sprečile prekomerne kupovine i gomilanje zaliha, pića će se prodavati samo u količinama uobičajenim za domaćinstva.

Koliko će pojedine vrste piva biti dostupne zavisiće od interesovanja kupaca.

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Kraj poslovanja nakon 347 godina: Propao pokušaj spasavanja pivare

Iza ove neuobičajene rasprodaje krije se neuspešan pokušaj spasavanja jednog od najpoznatijih tradicionalnih proizvođača piva u nemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Virtemberg.

Pivara Eichbaum osnovana je 1679. godine, a tokom svoje duge istorije izrasla je u poznatu kompaniju koja je svoje proizvode izvozila u više od 60 zemalja.

U oktobru 2025. godine podnela je zahtev za stečaj uz zadržavanje upravljanja, nadajući se da će uspeti da sprovede restrukturiranje i nastavi poslovanje. Međutim, pokušaji pronalaženja održivog rešenja nisu urodili plodom.

U julu 2026. godine objavljena je konačna odluka o zatvaranju, a proizvodnja je završena krajem septembra.

Prema pisanju portala t-online, bez posla je ostao 181 zaposleni. Pre finansijskih problema, pivara je zapošljavala gotovo 300 ljudi.

Među glavnim razlozima propasti navode se pad prihoda od izvoza, sve manja potražnja za pivom na nemačkom tržištu i visoki troškovi poslovanja.

Nemačke pivare suočene sa velikim padom prodaje

Problemi pivare Eichbaum nisu izolovan slučaj, već odražavaju teško stanje u čitavoj nemačkoj pivarskoj industriji.

Prema podacima nemačkog Saveznog zavoda za statistiku, prodaja piva u Nemačkoj tokom 2025. godine pala je za šest odsto. To znači da su pivare i distributeri piva prodali oko 497 miliona litara manje nego godinu ranije, odnosno ukupno približno 7,8 milijardi litara.

Reč je o najvećem godišnjem padu od početka vođenja te statistike 1993. godine. U poređenju sa 2019. godinom, prodaja je bila manja čak 15,7 odsto.

Smanjuje se i broj pivara. U Nemačkoj ih je 2025. godine bilo 1.415, što je 137 manje nego rekordne 2019. godine.

Na pad potrošnje utiču promene navika, sve veća briga o zdravlju i demografske promene. Istovremeno, proizvođače opterećuju rastući troškovi energije i zaposlenih.

Posebno su ugrožene male i srednje pivare, koje se suočavaju sa padom prodaje, a istovremeno moraju da održavaju skupu proizvodnu infrastrukturu. Mnoge od njih ne mogu da nadoknade smanjene prihode povećanjem cena.

Poznate marke piva ipak ostaju na tržištu

Iako se proizvodnja u Manhajmu gasi, ime Eichbaum neće u potpunosti nestati sa nemačkog tržišta.

Prava na robne marke preuzela je kompanija Park & Bellheimer AG iz nemačke savezne pokrajine Porajnje-Falačka. To znači da bi poznati proizvodi poput piva Ureich i Eichbaum Export trebalo i dalje da budu dostupni u prodavnicama i ugostiteljskim objektima.

Pivo će se u početku proizvoditi u Falačkom Porajnju, prema dosadašnjim recepturama.

Dugoročno se razmatra i mogućnost postavljanja manje pivarske opreme u krugu nekadašnje pivare u Manhajmu, ali za sada nije poznato kada bi taj plan mogao da bude realizovan.

Proizvodi pod markom Eichbaum, čija će se proizvodnja nastaviti, nisu deo aktuelne rasprodaje.

Tako se nakon više od tri i po veka završava istorija velike pivare u Manhajmu. Od nekadašnjeg industrijskog pogona ostaće poznato ime, neizvesna budućnost prostora i poslednje zalihe piva koje se kupcima nude po simboličnim cenama.