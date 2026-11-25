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Prema zvaničnom kalendaru isplate penzija, poznato je kada će najstariji građani u Srbiji dobiti novembarska primanja. Isplata će početi 2. decembra, a prvi će novac dobiti penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti.

Isplata novembarskih penzija odvijaće se prema unapred utvrđenom rasporedu, u zavisnosti od kategorije kojoj penzioneri pripadaju, ali i načina na koji primaju novac.

Samostalne delatnosti: Isplata počinje 2. decembra. Novac će istog dana biti uplaćen i penzionerima koji primanja dobijaju preko tekućih računa, kao i onima kojima se penzije dostavljaju na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta.

Isplata penzija Foto: Printscreen/pio.rs

Poljoprivredni i vojni penzioneri: Isplata preko tekućih računa zakazana je za 5. decembar, dok će isplata na kućne adrese i na šalterima pošta početi 7. decembra.