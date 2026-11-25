Stižu novembarske penzije: Evo kad počinje isplata, ovi penzioneri prvi dobijaju novac (KALENDAR)
- Isplata novembarskih penzija u Srbiji počinje 2. decembra, a prvi novac dobijaju penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti.
- Poljoprivredni i vojni penzioneri preko računa dobijaju 5. decembra, a na kućne adrese i poštanske šaltere od 7. decembra.
- Zaposleni penzioneri novembarska primanja dobijaju 10. decembra, bez obzira na način isplate.
Prema zvaničnom kalendaru isplate penzija, poznato je kada će najstariji građani u Srbiji dobiti novembarska primanja. Isplata će početi 2. decembra, a prvi će novac dobiti penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti.
Isplata novembarskih penzija odvijaće se prema unapred utvrđenom rasporedu, u zavisnosti od kategorije kojoj penzioneri pripadaju, ali i načina na koji primaju novac.
Samostalne delatnosti: Isplata počinje 2. decembra. Novac će istog dana biti uplaćen i penzionerima koji primanja dobijaju preko tekućih računa, kao i onima kojima se penzije dostavljaju na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta.
Poljoprivredni i vojni penzioneri: Isplata preko tekućih računa zakazana je za 5. decembar, dok će isplata na kućne adrese i na šalterima pošta početi 7. decembra.
Zaposleni: Penzioneri iz ove kategorije novembarske penzije dobiće 10. decembra, bez obzira na to da li novac primaju preko tekućeg računa, na kućnu adresu ili na šalterima pošta.