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Dok cene nekretnina u gradovima mnogima otežavaju put do sopstvenog doma, na domaćem tržištu pojavljuju se i ponude koje, osim krova nad glavom, pružaju mogućnost pokretanja porodičnog posla. Jedna takva nekretnina prodaje se u banatskom selu nedaleko od Alibunara, gde se za 45.000 evra nudi kompletno domaćinstvo sa kućom, plastenikom, staklenikom i opremom za proizvodnju cveća, povrća i rasada.

Prema informacijama iz oglasa objavljenog u jednoj grupi na društvenoj mreži Fejsbuk, imanje se prostire na 14 ari, odnosno 1.400 kvadratnih metara, a zamišljeno je kao prilika za porodice ili parove koji žele da život u gradu zamene životom na selu i pokrenu sopstvenu proizvodnju.

Kuća, plastenik i staklenik po ceni manjeg stana

U okviru domaćinstva nalazi se useljiva kuća površine 80 kvadratnih metara, sa etažnim grejanjem i zasebnim kotlom. Tu je i pomoćna prostorija koja se može koristiti za skladištenje materijala, pakovanje proizvoda ili kao prostor za klijanje biljaka.

Međutim, ono što ovu ponudu izdvaja od uobičajenih oglasa za prodaju seoskih kuća jeste oprema namenjena poljoprivrednoj proizvodnji.

Na imanju se nalazi profesionalni plastenik površine 450 kvadratnih metara, opremljen dvostrukom folijom sa vazdušnim slojem, čija je svrha bolja toplotna izolacija i smanjenje troškova grejanja.

Pored njega, tu je i staklenik od 60 kvadrata, sa sistemima za grejanje i hlađenje, koji omogućavaju kontrolu uslova potrebnih za uzgoj biljaka.

Proizvodni prostor opremljen je i pokretnim stolovima ukupne površine 160 kvadratnih metara, sa ugrađenim podnim grejanjem. Deo stolova poseduje senzore za precizno podešavanje temperature po zonama, što je posebno značajno za proizvodnju rasada.

Dodatnih 40 kvadratnih metara čine bočne i viseće površine namenjene uzgoju biljaka.

Temperatura se prati preko senzora

Prema navodima iz oglasa, proizvodni objekti imaju instaliranu rasvetu koja omogućava rad tokom noći, ali i kontrolu dužine osvetljenosti biljaka.

Grejanje je povezano na zemni gas, preko kotla snage 65 kilovata, dok je kao dodatni izvor toplote predviđen električni kotao snage 17 kilovata.

Temperatura u objektima i na proizvodnim stolovima prati se pomoću senzora povezanih sa centralnim upravljačkim sistemom.

Ugrađeni su i svetlosni i zvučni alarmi koji upozoravaju na opasnost od mraza, dok softver, prema tvrdnjama prodavca, podržava nadogradnju i mogućnost daljinskog praćenja putem mobilnog telefona.

Cena 45.000 evra, ali postoji prostor za dogovor

Iako je imanje predstavljeno kao kompletno opremljeno za proizvodnju, prodavac navodi da je posao trenutno u pauzi i da je pre ponovnog pokretanja neophodno obaviti određene radove.

Oni podrazumevaju proveru instalacija, pumpi i sistema grejanja, zamenu pojedinih zaptivki, agrotekstila i folije, kao i testiranje pritiska u sistemu.

Prema navodima vlasnika, reč je o poslovima koji ne zahtevaju mnogo vremena, ali stvarni troškovi ponovnog pokretanja proizvodnje nisu precizirani.

Tražena cena za kompletno imanje, kuću i opremu iznosi 45.000 evra, uz mogućnost značajnijeg dogovora sa ozbiljnim kupcima koji lično pogledaju nekretninu.

Prodavac takođe navodi da je vlasništvo uredno i da je imanje uknjiženo.

U oglasu se ističe i mogućnost da se ulaganje kroz rad isplati već tokom prve dve ili tri proizvodne sezone. Ipak, takva procena zavisi od vrste proizvodnje, ulaganja u obnovu opreme, troškova energenata, plasmana proizvoda i ostvarenih prihoda.

Ova ponuda pokazuje da kupovina seoskog domaćinstva ne mora da bude isključivo ulaganje u nekretninu, već može predstavljati i početak porodičnog preduzetništva, uz uslov da se pre kupovine detaljno provere stanje opreme i ekonomska opravdanost buduće proizvodnje.