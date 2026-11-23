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Za manje od nedelju dana, 28. novembra, počinje Božićni post, koji traje šest nedelja, sve do Božića, 7. januara po julijanskom kalendaru. Tokom ovog perioda sve krsne slave, prema crkvenom tipiku, obeležavaju se posnom trpezom, bez obzira na dan u nedelji.

Među slavama koje padaju tokom posta je i Nikoljdan, 19. decembra, jedna od najvećih pravoslavnih slava u Srbiji. Pored njega, u narednih mesec i po dana obeležavaju se:

Vavedenje Presvete Bogorodice - 4. decembar

Prepodobni Alimpije Stolpnik (Alimpijevdan) - 9. decembar

Sveti apostol Andrej Prvozvani - 13. decembar

Sveta velikomučenica Varvara (Varindan) - 17. decembar

Prepodobni Sava Osvećeni - 18. decembar

Sveti Nikolaj Čudotvorac (Nikoljdan) - 19. decembar

Sveti mučenik Ignjatije Bogonosac (Ignjatijevdan) - 2. januar Koliko košta posna slava za 20 gostiju

Priprema posne slavske trpeze može da bude ozbiljan trošak, posebno zbog cena ribe, morskih plodova i posnih poslastica. Evo koliko novca domaćini krajem novembra treba da izdvoje za slavlje za 20 odraslih gostiju.

Reč je o okvirnoj računici, jer se cene razlikuju od grada do grada, ali i u zavisnosti od toga da li se namirnice kupuju na pijacama, u ribarnicama ili velikim trgovinskim lancima. Kao osnov za obračun uzete su prosečne aktuelne maloprodajne cene u drugoj polovini ovog meseca u velikim trgovinama koje posluju širom Srbije.

Ukupan trošak može biti znatno niži ako domaćini imaju sopstvenu zimnicu i domaću rakiju, sami pripremaju hranu i ribu, umesto da plaćaju uslužno pečenje i gotove poslastice.

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Riba i kolači najviše utiču na cenu

Cene ribe znatno se razlikuju u zavisnosti od toga da li se kupuje sveža ili već pripremljena.

Kilogram svežeg šarana u trgovinskim lancima i ribarnicama košta od 600 do 650 dinara, pastrmka je oko 700 dinara, dok se oslić na akcijama može naći već od 450 dinara po kilogramu.

S druge strane, kilogram pečene pastrmke u ribarnicama košta 1.650 dinara, dok dimljena pastrmka, orada ili brancin dostižu i 2.690 dinara po kilogramu. Izbor gotove ribe tako ukupni trošak za 20 gostiju može da uveća za oko 6.000 dinara.

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Domaća priprema posnih kolača i torti takođe zahteva izdvajanje novca za skuplje sastojke, poput oraha, badema, lešnika i posne čokolade. Ukoliko se kolači naručuju u poslastičarnicama, račun se povećava za bezmalo 5.800 dinara.

Za umeren asortiman alkoholnih i bezalkoholnih pića potrebno je oko 8.525 dinara. Domaćini koji imaju sopstvenu šljivovicu ovu stavku mogu da smanje na oko 6.500 dinara.

Foto: Denis Čeković

Koliko košta posni ketering za slavu

Za domaćine koji nemaju vremena za višednevnu pripremu hrane, posni ketering i restoranski slavski paketi predstavljaju alternativu. Prema kulinarskim normativima, za odraslu osobu planira se od 350 do 400 grama slanog obroka i 100 do 150 grama poslastica. Dečje porcije su upola manje - 200 grama slanog i 100 grama slatkog programa.

Prema aktuelnim cenovnicima nekoliko poznatih beogradskih ketering servisa i restorana, cene posne trpeze kreću se u sledećim okvirima:

Posno hladno predjelo i koktel zalogaji: od 1.300 do 1.900 dinara po osobi. Paketi obuhvataju posne pite sa pečurkama, krompirom, zeljem ili višnjama, slane posne torte, bruskete sa tunjevinom i lososom, kanapee i posne salate.

Kompletan posni slavski ketering paket: od 2.600 do 3.400 dinara po osobi za meni gramaže od 500 do 800 grama. U ponudi su predjelo, posna sarma ili prebranac, dve vrste pečene ribe, najčešće šaran i pastrmka ili oslić, prilog i posni sitni kolači. Ako meni uključuje skuplju morsku ribu, poput fileta lososa, orade ili brancina, cena prelazi 3.800 dinara po gostu.

Posni slavski meni iz restorana: od 2.500 do 3.600 dinara po osobi. Klasičan restoranski normativ obuhvata 150 grama posnog predjela, 300 ml riblje čorbe, 200 grama prebranca ili posne sarme, 300 grama pečene ribe sa krompir salatom i posne kolače.