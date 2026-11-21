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Sa dolaskom hladnijih dana mnogi vlasnici stanova sete se da zatvore terase, kako bi ih zaštitili od kiše, vetra i niskih temperatura. Nekima je cilj da dobiju dodatni prostor koji mogu da koriste tokom cele godine, dok drugi žele da spreče ulazak hladnog vazduha u stan i tako poboljšaju toplotnu izolaciju.

Zbog toga se upravo pred zimu povećava interesovanje za ugradnju PVC stolarije i zastakljivanje terasa, ali pre nego što pozovu majstore, vlasnici bi trebalo da provere šta smeju da rade i koja dokumentacija im je potrebna.

Zatvaranje terase mnogima deluje kao jednostavan način da dobiju još nekoliko kvadrata prostora. Stave se PVC prozori, postavi staklo ili napravi konstrukcija, pa terasa postane deo dnevne sobe, trpezarije ili kuhinje. Međutim, ono što izgleda kao obično renoviranje može da se pretvori u ozbiljan pravni i finansijski problem ako se radovi izvedu bez potrebnih odobrenja.

Pod jedan, najvažnije je da vlasnici znaju da terasa nije uvek samo njihova stvar. Iako je koriste isključivo oni, njen izgled može da utiče na fasadu zgrade, zajedničke delove objekta i izgled čitavog naselja. Zato pre kupovine stolarije i pozivanja majstora treba proveriti šta je dozvoljeno na konkretnoj zgradi i koje saglasnosti i dokumentacija su potrebne.

Foto: Sonja Spasić

Prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, fasada, noseći zidovi, konstrukcije i drugi elementi koji služe celoj zgradi smatraju se zajedničkim delovima. Ovo znači da vlasnik stana ne može samovoljno da menja njihove fizičke karakteristike. Čak i kada je terasa deo njegovog stana, zahvat kojim se menja spoljni izgled zgrade može da zadire u zajedničke delove.

Zato nije svejedno da li postavljate lagane staklene panele, menjate ogradu, zidate parapet ili ugrađujete kompletnu PVC konstrukciju. Nisu svi radovi isti, niti za svaki važi ista procedura. Posebno je važno da se pre početka utvrdi da li se menja izgled fasade, konstrukcija ili namena prostora, jer od toga zavisi koja dokumentacija je potrebna.

Prvo razgovarajte sa upravnikom i stanarima

Prvi korak trebalo bi zato da bude razgovor sa upravnikom zgrade i provera odluka stambene zajednice. Pošto se radi o mogućem zahvatu na zajedničkim delovima, potrebno je da se pitanje razmotri kroz stambenu zajednicu i da se pribavi odgovarajuća saglasnost, u skladu sa vrstom radova i zakonom. Nije dovoljno da se komšija sa sprata iznad složi, niti da majstor kaže da je takvo zatvaranje već radio u deset drugih zgrada.

Važno je i da se proveri da li zgrada ima posebna pravila o izgledu fasade ili je reč o objektu u zaštićenoj celini. U takvim slučajevima mogu da važe dodatni uslovi, a radovi koji bi na običnoj zgradi bili mogući ne moraju biti dozvoljeni na objektu pod zaštitom.

Foto: Ingrid Balabanova/Shutterstock

Kada je potrebna dozvola?

Nije svako zatvaranje terase isto, pa ne postoji ni jedno pravilo koje važi za sve stanove. Mnogo zavisi od toga šta vlasnik planira da uradi: da li samo postavlja staklene panele, ugrađuje PVC stolariju, menja ogradu ili praktično pretvara terasu u novu prostoriju. Za neke radove potrebno je odobrenje nadležnih, dok za veće zahvate može biti neophodna građevinska dozvola.

Vlasnici koji planiraju da zatvore terasu trebalo bi da se obrate nadležnoj opštinskoj ili gradskoj službi i provere koju dokumentaciju moraju da pribave. Drugim rečima, nije dovoljno da pronađete majstora, dogovorite cenu i izaberete staklo koje vam se dopada. Ako se ispostavi da za planiranu promenu nisu ispunjeni uslovi, radovi mogu da budu zaustavljeni, a novac koji ste već uložili može da bude ozbiljan problem.

Ne računajte da će legalizacija sve rešiti

Posebno treba voditi računa o tome da se pravila za buduće radove razlikuju od postupka za već izvedene, nelegalne prepravke. Srbija je 2025. usvojila novi zakon koji se odnosi na evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, ali to ne znači da vlasnici mogu da zatvore terasu bez prethodne provere i da kasnije jednostavno srede papire.

U prevodu, oni koji su već zatvorili terasu, a nemaju potrebnu dokumentaciju, ne bi trebalo da računaju da će se problem rešiti sam od sebe.

Ilustracija Foto: Aleksandar Jovanović

Može da zakomplikuje i prodaju stana

Zatvorena terasa može da postane problem i onda kada vlasnik odluči da proda stan. Potencijalni kupac može da primeti da se stvarno stanje razlikuje od onoga što je prikazano u dokumentaciji i da zatraži objašnjenje.

Naravno, to ne znači da će svaki stan sa zatvorenom terasom biti nemoguće prodati, ali nerešeni papiri mogu da izazovu dodatna pitanja, uspore dogovor ili navedu kupca da odustane.

Proverite i da li je sve bezbedno

Osim pravnih pitanja, ne treba zaboraviti ni bezbednost. Nije svejedno kakva se konstrukcija postavlja, koliko je teška i na koji način se pričvršćuje. Posebno treba biti oprezan ako se menja ograda, zida novi deo ili postavljaju veliki stakleni paneli. Pre takvih radova trebalo bi da stručnjak proveri da li terasa i postojeća konstrukcija mogu da podnesu planirano opterećenje.

Loše izvedeni radovi mogu da naprave mnogo više problema od neuredne fasade. Voda može da prodire u zidove, mogu da nastanu oštećenja na fasadi, a nepravilno postavljena stakla predstavljaju i rizik za prolaznike i stanare.

Foto: Bilanol/Shutterstock

Računajte sve troškove pre početka

Sve u svemu, cena zatvaranja terase ne zavisi samo od veličine prostora i vrste stolarije. Vlasnici moraju da računaju i na moguće dodatne troškove za projekat, potrebnu dokumentaciju i odobrenja, ukoliko su ona neophodna za planirane radove. Zbog toga konačan iznos može biti znatno veći od prvobitne ponude majstora.

Pre nego što krenu sa radovima, vlasnici bi trebalo da provere sa upravnikom zgrade i nadležnom opštinskom službom šta je dozvoljeno i koja dokumentacija im je potrebna. U suprotnom, lako mogu da ulože novac u zatvaranje terase, a da tek kasnije saznaju da za takvu promenu nisu ispunjeni propisani uslovi.