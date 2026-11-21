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Tatjana Kim, vlasnica kompanije Wildberries, koja je pretrpela velike gubitke usled ukrajinskih napada, podnela je ostavku na mesto generalne direktorke samo nekoliko dana nakon što se našla na listi sankcionisanih osoba Evropske unije.

Tatjana Kim, vlasnica internet trgovine Wildberries, poznate i kao „ruski Amazon“, napustila je u subotu funkciju generalne direktorke kompanije. Na njenom mestu nasledio ju je Aleksej Kulikov, prenose ruske novinske agencije RIA Novosti i TASS.

Kim se ranije ove nedelje našla na listi sankcija Evropske unije.

Prema navodima EU, Wildberries je „jedan od najvećih poreskih obveznika u Rusiji“, a istovremeno služi i kao deo mreže za snabdevanje ruskih oružanih snaga.

Iz kompanije Wildberries and Russ (RWB) saopšteno je da evropske sankcije neće uticati na njeno poslovanje.

Kako je navedeno, Tatjana Kim će nastaviti da obavlja funkciju strateškog rukovodioca kompanije.

Ukrajinski napadi pogodili poslovanje kompanije

Tokom leta Ukrajina je izvela brojne razorne napade na logističke centre kompanije Wildberries.

Ovi napadi, prema pisanju finskog lista Iltalehti, značajno su uticali na smanjenje bogatstva Tatjane Kim.

Uprkos gubicima, ona je i dalje najbogatija žena u Rusiji.

Prema Forbsovoj listi za 2026. godinu, njeno bogatstvo procenjuje se na više od osam milijardi dolara, što je svrstava na 23. mesto među najbogatijim ljudima u Rusiji.