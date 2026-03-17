Na ovaj način JD.com dodatno širi poslovanje izvan domaćeg tržišta i cilja tržišnog lidera Amazon.

JD.com želi da internacionalizuje poslovanje, a prošle godine je dogovorio kupovinu nemačkog trgovca elektronikom Ceconomy, vlasnika brendova MediaMarkt i Saturn, za 2,2 milijarde evra.

Lansiranje dolazi u trenutku kada kineski trgovci i brendovi sve više šire poslovanje u SAD i Evropi, tražeći nove izvore rasta izvan oštre konkurencije i slabe potražnje potrošača s kojom se suočavaju na domaćem tržištu.

Cene će biti "konkurentne"

Na internet stranici i u aplikaciji Joybuy prodavaće se više od 100.000 proizvoda iz oblasti tehnologije, kućnih aparata, lepote, opreme za dom i prehrambenih proizvoda. Platforma će takođe uključivati posebne prodavnice brendova poput L’Oreala, Brauna, DeLonghija, BRITA-e i Boduma, a u ponudi će biti i premium brendovi poput Applea i Samsunga.

JD.com je poručio da će cene biti "konkurentne".

Brza dostava kupcima u velikim gradovima biće ključna prodajna prednost, rekao je Metju Nobs, direktor Joybuyja za Ujedinjeno Kraljevstvo. Porudžbine primljene do 11 sati stići će istog dana, dok će porudžbine poslate pre 23 sata stići sledećeg dana, piše Reuters.

Neograničena besplatna dostava

Od samog početka više od 15 miliona domaćinstava u Evropi i Ujedinjenom Kraljevstvu biće obuhvaćeno mogućnošću dostave istog dana. Dostava je besplatna za porudžbine veće od 29 evra, a Joybuy cilja i na korisnike Amazon Primea pretplatom "JoyPlus" za neograničenu besplatnu dostavu, koja će u promotivnom periodu koštati 3,99 evra.

Nobs nije želeo da otkrije koliko je JD.com uložio u projekat, koji uključuje 60 skladišta, više od 49.000 paketomata, niz logističkih centara širom Evrope i sopstvenu službu za završnu dostavu. Kompanija je iz Kine uvezla i deo sopstvene automatizovane skladišne tehnologije, koristeći stotine robota za prikupljanje robe.

JD.com je 2024. istraživao mogućnost preuzimanja britanskog trgovca potrošačkom elektronikom Currys, ali je na kraju odustao. Prošle godine takođe je vodio razgovore o kupovini Argosa od trgovačkog lanca Sainsbury’s, ali ni ti pregovori nisu završeni dogovorom.