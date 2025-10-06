Slušaj vest

Ukupan promet u maloprodaji i uslugama ishrane i pića u julu 2025. godine u Sjedinjenim Američkim Državama iznosio je 727,4 milijardi dolara, (bez troškova zdravstene zaštite, osiguranja i drugih usluga) i povećan je za 4,1% u odnosu na jul 2024. godine, pokazuju podaci Cenzusa, a analizira ih ekonomista Miroslav Zdravković, urednik portala Makroekonomija.org.

Promet u maloprodaji iznosio je 628,6 milijardi dolara i povećan je za 3,8% dok je promet u uslugama ishrane iznosio 98,8 milijardi i povećan je za 6,2%.

U periodu januar-jul 2025, u originalnoj seriji podataka, ukupan promet iznosio je 5.694,9 milijardi i povećan je za 3,8%. U tome je promet u maloprodaji iznosio 4.908,0 milijardi (+3,5%) a promet u uslugama ishrane i pića 787,0 milijardi (+5,5%).

- U SAD-u (https://www.census.gov/popclock/) se svakih 8 sekundi dogodi jedan porođaj, na svakih 11 sekundi jedna smrt, na svakih 22 sekunde dođe (neto) migrant, te je neto dobit jedne osobe svakih 14 sekundi. (u Srbiji je u u 2024. rođeno jedno dete na svakih 8,6 minuta, umrlo jedno lice na 5,4 minuta pa se prirodnim putem, bez neto-migracija, smanjio ukupan broj za jedno lice svakih 14,1 minuta – 102,4 lica dnevno) Ovde smo procenili da je u julu 2025. u SAD živelo u proseku 342,3 miliona stanovnika, a kako bi izračunali potrošnju po stanovniku - ističe Zdravković.

Ukupan promet po stanovniku u julu 2025. iznosio je 2.125 dolara, u tome u maloprodaji 1.836 dolara a u uslugama ishrane i pića 289 dolara.

Amerikanci su najviše novca trošili na kupovinu automobila i njihovo održavanje (406 dolara) i na on-lajn kupovine (351 dolara).

Slede po vrednosti usluge ishrane i pića za 289 dolara i prodavnice hrane i pića sa 248 dolara. Amerikanci su za 16,5% više novca trošili na ishranu van kuće nego u kući, i samo ih je epidemija COVID-19 na kratko (2020-2021) odučila od ove ružne navike, ali one se obnavljaju kada se pruže prilike.

Na benzinskim pumpama potrošeno je 150 dolara, pa je sa kupovinom i održavanjem vozila ukupno potrošeno 556 dolara i to je uporedivo sa 537 dolara za ishranu u kući i van nje. Veće je za 3,5%.

Udeo automobila sa gorivom u ukupnoj potrošnji u maloprodaji i ishrani iznosio je 26,2% a ishrane je iznosio 25,3%. Sa internet kupovinama (16,5%) dolazimo do 68,0% ukupne potrošnje Amerikanaca.

U šoping molovima i robnim kućama Amerikanci su trošili 224 dolara, što je 10,6% od ukupne potrošnje.

Gotovo identičnu svotu novca trošili su na građevinski materijal, bašte i slične namene (117 dolara; 5,5% ukupne potrošnje) i u prodavnicama lekova i za ličnu negu (116 dolara; 5,5%).

U prodavnicama odeće i obuće (a ona se mogla kupovati i onlajn i u šoping molovima) potrošeno je 79 dolara ili 3,7% od ukupne potrošnje.