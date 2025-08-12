Slušaj vest

Predsednik Srbije najavio je da će cene osnovnih životnih namirnica u trgovinama biti snižene do 20%, a trgovcima ograničene marže — sve sa ciljem da se olakša finansijski teret građana, posebno u periodu kada troškovi života rastu. Na listi proizvoda našli su se hleb, ulje, mleko, meso, voće i povrće.

I dok se potrošači nadaju jeftinijoj korpi, tržište mesa beleži potpuno drugačiji trend - cene teletine, svinjetine i junetine u otkupu idu na gore. U Šumadiji cena teladi dostigla je i 950 dinara po kilogramu, dok u pojedinim regionima rast beleže i svinje i prasadi. Zbog čega se ove mere o ograničavanju marži donose baš sada, kako će se odraziti na proizvođače i potrošače, i da li se može očekivati balans između jeftinije korpe i održive domaće proizvodnje?

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Redakcija": Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade i diplomirani ekonomista

Danijel Đerfi, dugogodišnji mesar i mali proizvođač hrane i Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

Foto: Kurir Televizija

- Mi kao proizvođači u celom tom lancu imamo najnižu maržu. Proizvođači su ucenjeni od velikih sistema. Veliki sistemi imaju ljude koji računaju koja je vaša cena i koliko ćete vi zaraditi. Mi radimo sa više marketa. Neki imaju maržu 17% na svim artiklima, a neki imaju do 120%. Imali smo dosta puta pozive sa njihove strane da učestvujemo u akciji i pitali smo ih koliko mi učestvujemo, a koliko oni - kaže Đerfi i dodaje:

- Mi smo davali našu akciju od nekoliko posto, a oni nisu davali nikakvu akciju sa obrazloženjem da oni imaju veće troškove nego mi, to je apsurdno. Ja nemam klanicu, mi smo mali proizvođač. Moj ukupan promet sa hipermarketima je nekih 30% i nisam vezan za njih. Ja težim maloprodaji i planiram i da tu saradnju prekinem.

Foto: Kurir Televizija

Najavljene su i izmene Zakona o trgovini, a kao uzori za nove mere proučavani su modeli koje su primenile Mađarska, Rumunija i Severna Makedonija. Ibrahimović objašnjava šta se može primeti na našem tržištu:

- Oni su ograničili maržu na 10% profita. Mislim da je to vrlo važno. Domaći proizvođači imaju možda i najveći problem. Sistemi su u režimu slobodnog formiranja cena i niko ne može da im ograniči kakvu će cenu da formiraju. Ceo taj lanac od proizvođača do marketa jesu diskutabilni jer su trgovci podložni manipulativnim radnjama. Na primer, smanje gramažu a ostave istu cenu, ne obaveste kupca a istaknu proizvod na rafu.

Papović ističe kako iz ugla potrošača gledate na najavu ograničenja marži i sniženja cena osnovnih namirnica:

Foto: Kurir Televizija

- Svaki dinar dobro dođe potrošaču i to treba pozdraviti. Osnovni zadatak Komisije zaštite konkurencije je analiza tržišta. Poslednjih 5 godina nije rađen lanac distribucije - ko su dobavljači tim trgovcima? Tu postoji mnogo povezanih lica mnogi trgovinski lanci imaju svoju proizvodnju - ratarsku, povrtarsku, mesnu industriju - kaže Papović i dodaje:

- Oni tamo sebi fakturišu cene i na osnovu toga daju maržu od 15 ili 20%. Svaki novi dobavljač koji nije iz njihovog lanca distibucije on mora da plati par hiljada eura da bude na listi, pa ako žele mesto vidno na rafu onda plate i to. Ako žele da se to pojavi na reklamama, flajerima to se isto plaća. Znači cena minimalna. E to su te prikrivene marže.

"SVAKI DINAR UŠTEDE DOBRO DOĐE POTROŠAČU, TO TREBA POZDRAVITI!" Cene osnovnih namirnica će biti snižene, a ekonomisti ističu: Najveće probleme imaju proizvođači Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs