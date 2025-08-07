"STRAH OD INFLACIJE NIJE PROŠAO, MEĐUNARODNE KRIZE UTIČU NA NAS!" Stanić u Pulsu Srbije objašnjava odluku NBS o višoj kamatnoj stopi: Imaćemo veće troškove!
Narodna banka Srbije je donela odluku o kamatnoj stopi, a sa druge strane na snagu su stupile i američke carine o čemu je i govorio gost emisije "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televizji
Da li je inflacija probila očekivani okvir, ako je tako, da li je to kratkotrajni incident? Projekcija Narodne banke Srbije jeste da će u drugoj polovini godine inflacija da se približi nivou od tri odsto.
Zašto i dalje rastu cene hrane i da li se mogu očekivati jeftiniji krediti? Na ova i mnoga druga pitanja, razgovarao je Bojan Stanić, iz Privredne komore Srbije.
Stanić se na samom početku dotakao američkih carina, te naznačio koji sektori naše privrede će najviše trpeti zbog istih:
- Ako govorimo o direktnim posledicama, svakako su to oni sektori koji najviše izvoze na američko tržište. To je hemijska industrija, a u okviru nje proizvodnja automobilskih guma. Sa druge strane imamo deo automobilske industrije, naoružanje – lovačko, sportsko i ono što se koristi u vojsci. Zatim hrana za kućne ljubimce. Međutim, kada pogledamo, američko tržište je 19. tržište od značaja za privredu Srbije. Tako da imamo nekih 218 tržišta gde izvozimo više nego u Ameriku - kaže Stanić i dodaje:
- U tom smislu, tih direktnih posledica po Srbiju neće biti, ali po kompanije koje izvoze hoće. Postoje firme koje su primarno orijentisane na američko tržište, to su dobre i kvalitetne firme i njima to predstavlja problem. Međutim, nas ohrabruje to što verujemo u te pregovore i diplomatiju koja je uspela da postigne određene ciljeve kada su u pitanju sankcije NIS-u koje su odložene. Verujemo da će se ispregovarati neki bolji sporazum za Srbiju.
Narodna banka Srbije je donela odluku o kamatnoj stopi – da zadrži referentnu kamatnu stopu na istom nivou od 5,75%. Stanić objašnjava šta ovakva vest predstavlja:
- Strah od inflacije nije prošao. Kada je krenuo taj inflatorni pritisak te neke 2021. godine, znači i pre rata u Ukrajini, pre toga je ta stopa bila 1%. U Evropi je 2%, a bila je negativna. Troškovi zaduživanja su danas vrlo visoki, samim tim to povlači i veći trošak. Posebno ako imate potrošački ili stambeni kredit - kaže Stanić i dodaje:
- Jednostavno, ako vam je stopa varijabilna, to se menja ili povećava i ostaje na visokom nivou. Tako vam ostaje manje novca za ličnu potrošnju. 50% naše potrošačke korpe upravo predstavlja hrana. Taj standard se jeste povećao, naša privreda je dosta zavisna od međunarodnog faktora, a pogotovo trenutne evropske krize.
