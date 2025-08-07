Slušaj vest

Da li je inflacija probila očekivani okvir, ako je tako, da li je to kratkotrajni incident? Projekcija Narodne banke Srbije jeste da će u drugoj polovini godine inflacija da se približi nivou od tri odsto.

Zašto i dalje rastu cene hrane i da li se mogu očekivati jeftiniji krediti? Na ova i mnoga druga pitanja, razgovarao je Bojan Stanić, iz Privredne komore Srbije.

Stanić se na samom početku dotakao američkih carina, te naznačio koji sektori naše privrede će najviše trpeti zbog istih:

- Ako govorimo o direktnim posledicama, svakako su to oni sektori koji najviše izvoze na američko tržište. To je hemijska industrija, a u okviru nje proizvodnja automobilskih guma. Sa druge strane imamo deo automobilske industrije, naoružanje – lovačko, sportsko i ono što se koristi u vojsci. Zatim hrana za kućne ljubimce. Međutim, kada pogledamo, američko tržište je 19. tržište od značaja za privredu Srbije. Tako da imamo nekih 218 tržišta gde izvozimo više nego u Ameriku - kaže Stanić i dodaje:

- U tom smislu, tih direktnih posledica po Srbiju neće biti, ali po kompanije koje izvoze hoće. Postoje firme koje su primarno orijentisane na američko tržište, to su dobre i kvalitetne firme i njima to predstavlja problem. Međutim, nas ohrabruje to što verujemo u te pregovore i diplomatiju koja je uspela da postigne određene ciljeve kada su u pitanju sankcije NIS-u koje su odložene. Verujemo da će se ispregovarati neki bolji sporazum za Srbiju.

Narodna banka Srbije je donela odluku o kamatnoj stopi – da zadrži referentnu kamatnu stopu na istom nivou od 5,75%. Stanić objašnjava šta ovakva vest predstavlja:

- Strah od inflacije nije prošao. Kada je krenuo taj inflatorni pritisak te neke 2021. godine, znači i pre rata u Ukrajini, pre toga je ta stopa bila 1%. U Evropi je 2%, a bila je negativna. Troškovi zaduživanja su danas vrlo visoki, samim tim to povlači i veći trošak. Posebno ako imate potrošački ili stambeni kredit - kaže Stanić i dodaje:

- Jednostavno, ako vam je stopa varijabilna, to se menja ili povećava i ostaje na visokom nivou. Tako vam ostaje manje novca za ličnu potrošnju. 50% naše potrošačke korpe upravo predstavlja hrana. Taj standard se jeste povećao, naša privreda je dosta zavisna od međunarodnog faktora, a pogotovo trenutne evropske krize.

