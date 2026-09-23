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Jedan od trenutno najpopularnijih AI proizvoda na svetu, Metin lični AI agent Muse, koji je ostvario neverovatno brz rast u veoma kratkom vremenu, u ponedeljak je misteriozno uklonjen sa Amazona.

Korisnike koji su preko Meta Musea pokušali nešto da kupe na Amazonu sačekala je poruka da "nastavak pristupa neovlašćenog AI agenta krši Amazonove Uslove korišćenja". Iza te suve advokatske rečenice krije se prvi zaista veliki obračun dve korporacije oko toga ko sme da kupuje u tvoje ime - što je najava daleko značajnijeg rata jer se radi o ekstremno lukrativnoj budućoj niši.

Kako je sve počelo?

Muse je, dakle, Metin lični AI agent, lansiran 8. septembra. Za razliku od ChatGPT-a, koji uglavnom odgovara na pitanja, Muse radi stvari - rezerviše putovanja, plaća račune, popunjava formulare, pretvara recepte u spisak za kupovinu i, ključno za ovu priču, kupuje umesto vas.

Foto: AP Julia Demaree Nikhinson

Pokreće ga Metin model Muse Spark, a kompanija tvrdi da agent deluje unutar izolovane virtuelne mašine koja ga sprečava da direktno vidi lozinke ili broj kartice. Cena je podeljena u nekoliko razreda: besplatna verzija sa ograničenjima, "Power" za 20 dolara mesečno i "Maximum" za 100 dolara. Unutar nedelju dana postala je broj jedan među besplatnim aplikacijama u Apple-ovom App Store-u, zbacivši sa trona - ni manje ni više nego - ChatGPT.

Aplikacija preuzeta više od ChatGPT

Štaviše, prema proceni specijalizovane kompanije Apptopia, Muse aplikacija za mobilne uređaje u prvih 12 dana bila je preuzeta više puta nego što je to bio slučaj za ChatGPT prilikom njegovog lansiranja. Takođe, Muse ima i više aktivnih dnevnih korisnika nego što je u tom periodu imao ChatGPT. Ali, važno je napomenuti dve stvari - to se odnosi samo na SAD i Kanadu, a treba uzeti u obzir i Metin neuporediv doseg: Muse mogu da lansiraju kroz Facebook, Instagram, Messenger i WhatsApp.

Bilo kako bilo, Amazonu se ta ekspanzija nije svidela. Kompanija Džefa Bezosa navodi tri problema: Meta ih navodno nije obavestila da će Muse pristupati njihovoj prodavnici, agent se ne predstavlja kao bot dok pretražuje sajt, a Amazon tvrdi da Muse "prikuplja i čuva korisničke kredencijale", što otvara bezbednosni rizik.

Portparol Amazona je poručio da bi "aplikacije trećih strana koje nude kupovinu u ime kupaca trebalo da deluju transparentno i poštuju odluke pružaoca usluge", prenosi Axios. Meta se zvanično nije oglasila, ali je ranije tvrdila da Muse "nema uvid u lozinke ili načine plaćanja korisnika", te da koristi jednokratne brojeve kartica koji skrivaju stvarne podatke.

Nije im prvi put

Ovo nije prvi takav sukob. Amazon je ranije tužio Perplexity zbog njegovog šoping agenta Cometa, ali je savezni sud u avgustu presudio da kontrolu nad računarom ima korisnik, a ne AI kompanija - Amazon je 10. septembra izgubio i zahtev za ponovno saslušanje. Sada, umesto tužbe zbog neovlašćenog pristupa, gradi slučaj na kršenju ugovornih uslova korišćenja - što je suptilnija, ali pravno čvršća poluga.

Zašto se uopšte svi ovoliko bore oko toga koji će robot kupiti čarape i deterdžent umesto vas? Pogodili ste - novac.

Prema konsultantskoj kući Coveo, tek 16 odsto kupaca se trenutno oseća ugodno kada AI agent samostalno obavlja kupovinu - reč je, dakle, o tržištu koje tek treba osvojiti. McKinsey procenjuje da bi do 2030. čak hiljadu milijardi dolara američkog maloprodajnog prometa moglo da prolazi kroz pretraživanje i kupovinu u kojoj posreduje AI.

Target je već zabeležio tri i po puta veći promet posetilaca preko spoljnih AI platformi nego lane - i baš zato Target i Walmart, za razliku od Amazona, radije sarađuju sa agentima nego što ih blokiraju.

Logika Amazona

Međutim, Amazonova logika je krajnje jednostavna: ako agent kupuje umesto vas, kupiće samo ono što mu kažete da kupi. Dakle, preskočiće oglase, preporuke i ceo onaj FOMO mehanizam kojim Amazon zarađuje na impulsivnim kupovinama u 2 ujutru.

I tu dolazimo do šireg rata. Muse je samo jedan vojnik u sukobu koji vode i OpenAI sa svojim agentima, Google sa Project Mariner i Gemini agentima, Microsoft sa Copilotom i Anthropic sa svojim "computer use" alatima. Svi grade istu stvar: softver koji ne čeka da mu postaviš pitanje, nego sam obavlja zadatke umesto tebe.

Ako se to ostvari, četbot prestaje da bude novi pretraživač, a postaje novi pregledač i novi posrednik između vas i svake transakcije na internetu - baš onako kako je nekad Google pretraga bila ulaz na internet, a App Store ulaz u mobilni telefon.

Amazon od Musea ne brani samo svoju prodavnicu, nego i ideju da je kontakt sa kupcem u trenutku kupovine nešto što se nikako ne prepušta nekom tuđem agentu. Ko god na kraju bude kontrolisao taj sloj, kontrolisaće i najunosniji deo interneta koji dolazi.