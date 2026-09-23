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U konzorcijumu su i američka državna razvojna agencija DFC, kao i investitori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara povezani sa poslovnim krugovima bliskim porodici Donalda Trampa, piše Financial Times.

Boli, koji je prošle nedelje prodao svoj udeo u fudbalskom klubu Čelsi, na mogućoj transakciji radi već mesecima. Cilj mu je da preuzme posao od američkog investicionog fonda Carlyle, koji je još u januaru dogovorio kupovinu Lukoilove međunarodne imovine, ali transakcija još nije dobila konačno američko odobrenje.

Dogovor Bolijeve grupe sa Lukoilom još nije zaključen. Prema osobama upoznatim sa pregovorima, ponuda je u poodmakloj fazi, ali nije jasno koliko su direktni razgovori dve strane napredovali.

Državna agencija u konzorcijumu

U Bolijevom konzorcijumu nalazi se američka International Development Finance Corporation, savezna agencija koja ulaže u projekte u inostranstvu. DFC bi trebalo da dobije vlasnički udeo od približno 15 odsto.

U konzorcijumu je i šeik Tahnun bin Zajed al-Nahjan, brat predsednika UAE. Njegov International Holding Company trebalo bi, zajedno sa kompanijom Allied Investment Partners iz UAE, da ima vodeću ulogu u ponudi. Učestvuje i katarska milijarderska porodica Al-Kajat. Prema planu, ona bi imala manji vlasnički udeo, dok bi Boli i DFC zajedno kontrolisali većinu mesta u upravnom odboru nove kompanije.

Foto: Printscreen

Takva struktura dovela bi američku vladu u neuobičajenu poziciju: jedna državna agencija učestvovala bi u ponudi za Lukoilovu imovinu, dok bi drugi deo administracije odlučivao da li će prodaja dobiti potrebno američko odobrenje.

Jedna osoba upoznata sa procesom potvrdila je da među konkurentima postoji zabrinutost da bi Carlyle zbog toga mogao da bude u nepovoljnijem položaju.

Imovina vredna 20 milijardi dolara

Lukoil je međunarodnu imovinu stavio na prodaju nakon što je prošle godine pogođen američkim sankcijama. Vrednost te imovine u martu je procenjena na oko 20 milijardi dolara. Reč je o naftnim i gasnim poljima od centralne Azije do Meksika, hiljadama benzinskih stanica i velikom broju rafinerijskih kapaciteta u Evropi.

Kupac bi preuzeo i više od tri milijarde barela dokazanih i verovatnih rezervi nafte i gasa, kao i neke od najvećih rafinerija u Bugarskoj i Rumuniji. Porodica Al-Kajat poslednjih godina učestvuje u više projekata povezanih sa osobama bliskim Trampovoj administraciji.

Ima udeo u projektu nekretnina u Albaniji u kojem učestvuju Ivanka Tramp i Džared Kušner. Uključena je i u projekat moguće obnove sirijske mreže naftovoda, zajedno sa Tomom Barakom, američkim izaslanikom za Siriju i dugogodišnjim Trampovim saradnikom.

Carlyle još čeka odobrenje

Kompanija UCC, koju kontroliše porodica Al-Kajat, nedavno je dobila i koncesiju za naftno polje u Libiji bez otvorenog tendera, a preuzima i manjinski udeo u gasnom polju u Venecueli kojim upravlja BP.

Lukoil je pre deset meseci pristao da proda međunarodno poslovanje kompaniji Carlyle, ali transakcija još čeka konačno odobrenje američkih vlasti. Drugi zainteresovani ponuđači koji su ranije razmatrali kupovinu dela ili celokupne Lukoilove imovine u međuvremenu su odustali.

Lukoil je zasebno dogovorio prodaju svojih udela u Kazahstanu tamošnjoj vladi, takođe uz uslov odobrenja američkog Ministarstva finansija. Njegov udeo u naftnom polju West Qurna prebačen je Iraku.

Prvi pokušaj preuzimanja Lukoilovog međunarodnog poslovanja, koji je pokrenula trgovačka kuća Gunvor, američko Ministarstvo finansija je odbilo.