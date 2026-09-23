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Kupovina zimskih guma ne bi trebalo da bude lutrija, ali najnoviji test nemačkog auto-kluba ADAC pokazuje da vozači i te kako mogu da pogreše. U popularnoj dimenziji 185/65 R15, koja se koristi na brojnim manjim automobilima, čak devet od 16 testiranih modela nije dobilo preporuku.

Samo dve gume su zaslužile ocenu „dobar”, pet je zadovoljilo kriterijume uz određene nedostatke, šest je ocenjeno samo kao dovoljno, a tri su potpuno podbacile. Posebno zabrinjava što su razlike u kočenju na mokrom putu toliko velike da bi u stvarnoj saobraćajnoj situaciji mogle da odlučuju o životu i smrti.

Kako je obavljen test guma

Test je sproveden na Škodi Fabiji, a obuhvatio je ponašanje guma na suvom asfaltu, mokrom putu, snegu i ledu. Uz bezbednost, ADAC je ocenjivao očekivanu trajnost, trošenje gazećeg sloja, efikasnost, buku i održivost. Bezbednost čini 70 odsto ukupne ocene, a preostalih 30 odsto se odnosi na ekološki bilans. Pritom, loš rezultat u pojedinoj važnoj disciplini može da ograniči konačnu ocenu, čak i ako je guma u drugim oblastima veoma dobra. To je posebno važno kod zimskih guma. Iako ih vozači najčešće povezuju sa snegom i ledom, većinu zimskih kilometara ipak prelaze po suvom ili mokrom asfaltu. Dobra zimska guma zato mora biti uravnotežena, a ne da briljira samo u jednoj disciplini.

Koje su najbolje?

Najbolji rezultat ostvario je Continental WinterContact TS 870 sa ukupnom ocenom 2,2. Za bezbednost je dobio 2,0, a za ekološki bilans 2,8. ADAC ističe precizno upravljanje na suvom putu, velike bezbednosne rezerve na mokrom asfaltu i pouzdano ponašanje na snegu. Reč je o gumi koja nema izraženih slabosti i dobro se snalazi u različitim zimskim uslovima. Drugo mesto pripalo je Michelinu Alpin 7 sa ocenom 2,5. I on je dobio preporuku bez ograničenja, iako je u svim glavnim disciplinama nešto slabiji od Continentala.

Zlatna sredina

U sredini poretka nalazi se pet guma sa ocenama između 3,1 i 3,5. Hankook Winter i*cept RS3 i Linglong Sport Master Winter dele treće mesto, a slede Optimo Winter Touring OW41, Goodyear UltraGrip Performance 3 i GT Radial WinterPro2 Evo. Ove gume mogu biti prihvatljiva alternativa, ali njihove slabosti treba uzeti u obzir. Hankook, Optimo i Goodyear se posebno dobro snalaze u kišnim uslovima, dok Linglong pokazuje bolje osobine na suvom asfaltu. GT Radial je upravo na suvoj podlozi manje ubedljiv.

Veliko razočaranje predstavlja Bridgestone Blizzak LM 005. Na mokrom putu postiže odličnu ocenu 1,4, ali na suvom asfaltu upravljanje nije dovoljno precizno, dok na snegu ima relativno slabo bočno prianjanje. Rezultat je ukupna ocena 3,8 i izostanak preporuke. Zanimljivo je da Bridgestone u ovoj dimenziji još uvek nudi stariji model, a ne svoju najnoviju generaciju zimskih guma.

Slični problemi na suvom asfaltu pokvarili su rezultate modelima Nokian Snowproof 2, Vredestein Wintrac, Barum Polaris 6, Kumho WinterCraft WP52+ i Viking WinTech NewGen. Neki od njih su veoma dobri u pravim zimskim uslovima, ali ADAC smatra da njihove slabosti pri višim temperaturama predstavljaju prevelik kompromis. Ipak, najalarmantniji rezultati dolaze sa dna lestvice. Sunny Winter-max NW611 dobio je ocenu 4,8, a Atlas Polarbear HP i Rockblade Rock 868S završili su sa najnižom ocenom 5,5. Njihov najveći problem nisu sneg i led, nego mokri asfalt. Sunny i Rockblade čak pokazuju dobre osobine u zimskim uslovima, ali na kiši imaju opasno duge zaustavne puteve.

ADAC je to prikazao vrlo slikovitim eksperimentom. Kada se Škoda Fabia sa Bridgestone gumama pri kočenju sa 80 km/h već potpuno zaustavila, isti automobil opremljen gumama Sunny, Atlas ili Rockblade na tom istom mestu se još uvek kretao brzinom između 38 i 47 km/h! To je razlika između izbegnutog sudara i mogućeg snažnog naleta na prepreku, pešaka ili drugo vozilo.

Dimenzija 185/65 R15 se koristi na brojnim popularnim automobilima, uključujući određene verzije Škode Fabije, Volkswagena Pola, Renaulta Clija, Peugeota 208, Opel Corse i Seata Ibize. Pre kupovine ipak treba proveriti dimenzije i indekse koji su dozvoljeni za konkretno vozilo.

Cena nije garant kvaliteta

Zaključak testa je posebno važan za vozače koji žele da uštede na zimskim gumama. Ni poznata marka nije garancija dobrog rezultata, kao što ni pristupačnija guma ne mora automatski biti loša. Ali, razlika između izbalansiranog proizvoda i gume koja se na mokrom putu zaustavlja mnogo kasnije može biti ogromna. ADAC zato preporučuje odabir prema stvarnim uslovima vožnje, redovnu kontrolu pritiska u gumama, kao i zamenu zimskih guma kada dubina profila (šare) padne ispod četiri milimetra. Pri zameni samo dve gume, one sa boljim profilom treba da budu na zadnjoj osovini radi stabilnosti vozila.