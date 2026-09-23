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Sezona pripreme zimnice je u punom jeku. Na pijacama se kilogram najtraženijeg povrća uglavnom može pronaći za 150 do 200 dinara, dok pojedine sorte i lokacije dostižu cenu i od 300 dinara. Razlike među gradovima su velike, pa se ista količina povrća na pojedinim mestima može kupiti znatno povoljnije nego u Beogradu.

Zbog toga se više ne postavlja samo pitanje koliko košta kilogram paprike, već i koliko na kraju košta jedna tegla domaćeg ajvara kada se uračunaju ulje, sirće, so, ambalaža, ali i višesatna priprema.

Paprika je najveća stavka

Prema aktuelnim podacima sa pijaca, cena paprike značajno se razlikuje u zavisnosti od vrste i mesta prodaje.

Na beogradskim pijacama babura se trenutno kreće oko 180 do 250 dinara po kilogramu, dok se u pojedinim gradovima može pronaći za 100 do 150 dinara.

Slična situacija je i sa šiljom, čija se cena razlikuje od grada do grada. Tako se kreće od oko 110 dinara u Leskovcu do 250 dinara u pojedinim sredinama. Na Kaleniću se za pojedine vrste paprike beleži cena od oko 300 dinara po kilogramu.

To znači da kupac koji priprema zimnicu može značajno da smanji ukupne troškove samo pažljivim izborom mesta i vremena kupovine.

Kada je paradajz u pitanju ne postoji jedinstvena cena

Podaci za početak septembra pokazuju da se kilogram paradajza na zelenim pijacama kretao od oko 80 dinara u Leskovcu do 250 dinara na Kaleniću, dok su se u pojedinim gradovima cene kretale između 100 i 150 dinara.

Zbog toga ni za pripremu domaćeg kuvanog paradajza nije svejedno da li se povrće kupuje u Beogradu ili u gradu u kojem je ponuda izdašnija.

Koliko paprike je zapravo potrebno za ajvar?

Upravo se na ovom delu računice najčešće napravi greška.

Nije dovoljno cenu kilograma paprike jednostavno pomnožiti sa količinom gotovog ajvara. Tokom pečenja, čišćenja, ceđenja i dugog kuvanja paprika gubi veliki deo svoje mase.

Za gust ajvar od kvalitetne crvene paprike okvirno se računa da je potrebno oko dva do tri kilograma sveže paprike za kilogram gotovog proizvoda. Količina zavisi od sorte, sadržaja vode i toga koliko se ajvar ukuvava.

Zbog toga se za desetak tegli ajvara često računa sa približno 25 do 30 kilograma sveže paprike.

Ako kilogram paprike košta 150 dinara, 30 kilograma košta 4.500 dinara.

Pri ceni od 200 dinara po kilogramu, ista količina košta 6.000 dinara, dok za cenu od 250 dinara treba izdvojiti 7.500 dinara samo za papriku.

A to je tek početak ukupne računice.

Ulje, sirće i ostali sastojci dodatno povećavaju trošak

U konačnu cenu ulaze i ulje, sirće, so, kao i eventualni drugi sastojci.

Aktuelna korpa za zimnicu, sastavljena na osnovu cena iz trgovačkih lanaca 14. septembra, pokazuje da je litar suncokretovog ulja mogao da se nađe od 184 dinara, litar alkoholnog sirćeta od 79,90 dinara, kilogram šećera od 90,99 dinara, a kilogram soli od 37,99 dinara.

Koliko će od ovih namirnica biti potrošeno na ajvar zavisi od recepta.

Na primer, pojedini recepti za 10 kilograma paprike predviđaju oko 300 do 400 mililitara ulja, dok drugi koriste i znatno veću količinu.

Zbog toga nije moguće dati jednu univerzalnu cenu tegle domaćeg ajvara. Dve domaćice mogu kupiti istu količinu paprike, a dobiti različitu količinu gotovog proizvoda i imati različit konačan trošak.

Koliko košta kupovni ajvar?

Ni cena kupovnog ajvara nije ista u svim trgovinama.

Za realno poređenje potrebno je gledati istu gramažu i cenu po kilogramu, a ne samo cenu jedne tegle.

Tako se, na primer, jedan ajvar od 550 grama trenutno prodaje po cenama od oko 245,50 dinara pa sve do 649 dinara, u zavisnosti od trgovinskog lanca. To pokazuje da razlika između prodavnica za isti proizvod može biti veoma velika.

Kod drugog proizvoda od 690 grama zabeležena je cena od 268,53 dinara u jednom lancu, dok je u drugom iznosila 421 dinar.

Drugim rečima, nije dovoljno samo pitati da li je domaći ajvar jeftiniji od kupovnog. Potrebno je uporediti istu količinu, isti tip proizvoda i stvarni trošak domaće pripreme.

Kada se domaća zimnica zaista isplati?

Najveća ušteda može da se ostvari ako se paprika kupuje direktno od proizvođača ili na pijaci gde je cena niža, ako se uzima veća količina i ako domaćinstvo već poseduje tegle koje može ponovo da koristi.

U tom slučaju cena po tegli može biti niža.

Sa druge strane, ako se paprika kupuje po 250–300 dinara za kilogram, uz kupovinu novih tegli i poklopaca, korišćenje električne rerne za pečenje i višesatno kuvanje ajvara, nije dovoljno posmatrati samo cenu povrća.

U računicu treba uključiti i trošak energije, kao i vreme potrebno za pripremu.

Mesto kupovine može napraviti veliku razliku

Aktuelne cene pokazuju zbog čega je teško dati računicu koja bi važila za celu Srbiju.

Za istu vrstu paprike razlika između pojedinih gradova može biti veća od 100 dinara po kilogramu. Kada se kupuje 30 kilograma, to znači razliku od nekoliko hiljada dinara samo na osnovnoj sirovini.

Zato će domaćica koja papriku pronađe za 100-150 dinara po kilogramu imati potpuno drugačiju računicu od one koja je kupuje za 250-300 dinara.

Šta se onda više isplati?

Ako se posmatra isključivo novac, odgovor pre svega zavisi od cene po kojoj se nabavlja povrće i količine zimnice koja se priprema.

Kod povoljne nabavke paprike, domaći ajvar može imati smisla, posebno ako se pravi veća količina i ako već postoji ambalaža.

Ukoliko se, međutim, kupuje manja količina paprike po višoj ceni, a u računicu se uključe i svi dodatni troškovi i vreme potrebno za pripremu, razlika u odnosu na kupovni proizvod može biti mnogo manja.

Zato je ovogodišnja računica za zimnicu jednostavna: nije dovoljno gledati samo cenu kilograma paprike. Potrebno je izračunati koliko kilograma je potrebno za količinu ajvara koju želite da napravite, dodati cenu ostalih sastojaka i tek tada uporediti ukupni trošak sa cenom kupovnog proizvoda iste gramaže.

Prema aktuelnim cenama, upravo mesto kupovine može da napravi razliku od nekoliko hiljada dinara na jednoj većoj turi zimnice.