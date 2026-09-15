Novac stigao penzionerima, a već se zna na šta će ga trošiti: Biće za ogrev, zimnicu i unuke
- Penzionerima je uplaćena državna pomoć od 20.000, 27.500 i 35.000 dinara, u zavisnosti od visine penzije.
- Novac će mnogi potrošiti na ogrev, zimnicu i pomoć unucima, kažu predstavnici penzionera.
- Pomoć je deo šireg paketa ekonomskih mera, vrednog oko 50 milijardi dinara.
Država je započela realizaciju najobimnijeg paketa ekonomskih mera, usmerenog na podizanje životnog standarda, a prvi na redu za isplatu su penzioneri kojima je juče uplaćeno 20.000, 27.500 i 35.000 dinara, u zavisnosti od visine penzije.
Uplaćeni novac će i te kako dobro doći najstarijim sugrađanima, a kako je za Biznis Kurir rekao Milan Nenadić, predsednik Saveza penzionera Vojvodine, ova pomoć će penzionerima olakšati život, posebno onima s najmanjim primanjima.
- Naš penzijski sistem postao je bolji nego što je ikada bio i jasno je da država vodi računa o svojim najstarijim sugrađanima. Zahvalni smo na ovoj pomoći, koja će dobro doći. Ono što je za nas najvažnije, penzije će nastaviti realno da rastu, što doprinosi boljem i sigurnijem životu penzionera - istakao je Nenadić.
Dopuna kućnog budžeta
Na pitanje na šta će potrošiti dobijeni novac, Nenadić uz osmeh kazao da nije problem potrošiti pare kada ih imate.
- Ja lično ću dobijeni novac delom podeliti unukama i praunuci. Verujem da tako razmišljaju i druge bake i deke. Mnogi penzionerima će ovaj novac dobro doći da popune budžet, da kupe ogrev za zimu ili naprave zimnicu. Verujem da će mnogi ove godine zbog ovih para imati bolju i lepšu zimnicu nego ranije. Važno je da ima para, lako ćemo mi da ih potrošimo ne samo za svoje potrbe već za potrebe svih naših ukućana - istakao je on.
Zaslužen novac
Pored najstarijih sugrađana juče su po 10.000 dinara dobili i primaoci socijalnog, dečjeg i boračkog dodatka.
Tim povodom predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je građanima da je za nastavak uspeha potrebno raditi još više i "nikome ne dozvoliti da Srbiju sruši".
- Dragi penzioneri i dragi borci, hvala vam na tome što ste gradili i branili našu zemlju. Novac koji danas dobijate od države zaslužili ste i zaradili, a da bismo mogli da nastavimo putevima uspeha, moraćemo da radimo još više i, naravno, da nikome ne dozvolimo da Srbiju sruši - poručio je Vučić na svom Instagram profilu.
Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali istakao je da je ukupna vrednost ovog dela paketa oko 50 milijardi dinara.
- Naši najstariji sugrađani zaslužuju sigurnost, dostojanstveni život i poštovanje koje su svojim radom i doprinosom izgradili. Zato smo tu da ih podržimo, da unapređujemo njihov životni standard i da stvaramo uslove za još bolju budućnost. S tom politikom nastavljamo i dalje. Nastavljamo da radimo odgovorno, da čuvamo stabilnost javnih finansija i da pronalazimo načine da podrška našim penzionerima bude još snažnija - napisao je Mali na društvenim mrežama.
Visina uplate za penzionere direktno zavisi od iznosa njihove penzije:
- 35.000 dinara dobili su penzioneri s primanjima do 31.092,11 dinara
- 27.500 dinara dobili su penzioneri s primanjima od 31.092,12 do 56.822,00 dinara
- 20.000 dinara leglo je na račune penzionera s primanjima iznad 56.822,00 dinara
- 10.000 dinara dobili su primaoci socijalnog, dečjeg i boračkog dodatka
Ministar Mali, koji je juče posetio dnevni centar i klub za stare "Anđelka Trnavac", istakao je da je ispunjeno još jedno dato obećanje i posebno je zahvalio najstarijim građanima na podršci i svemu što su uradili za Srbiju.
Mali je poručio da je novac bilo moguće isplatiti zahvaljujući većim prihodima u budžetu, te da je postala praksa države da svake godine, kada ima veće prilive u budžet, isplati pomoć građanima.
- Ovim pokazujemo veliku brigu prema ljudima, što je osnova naše politike jer hoćemo da, kad god imamo priliku, podignemo životni standard građana i da im olakšamo život. Program je deo većeg paketa ukupne vrednosti od skoro jedne milijarde evra - istakao je Siniša Mali.
Vizija socijalno odgovorne države
Stručnjak za državnu upravu prof. dr Mihajlo Rabrenović ističe za Kurir Biznis da pomoć penzionerima ima neposredan značaj za kućni budžet, ali je važna i kao deo nove vizije socijalno odgovorne države.
- Takve promene ne nastaju same od sebe - velika je uloga lidera koji imaju sposobnost da osmisle i predvode transformaciju društva. Srbija pamti i vreme plata od nekoliko evra, bombardovanja, kao i godine devastirane ekonomije i gotovo prazne državne kase. Zato današnje rezultate treba meriti i polazeći od toga odakle smo krenuli, posebno u vremenu velikih svetskih izazova. Oko osnovnih državnih i socijalnih ciljeva potrebno nam je više jedinstva, ali i konkretnih odgovora onih koji nude drugačiju politiku: šta tačno predlažu i ko zaista stoji iza tih predloga i kadrova - naglasio je prof. dr Rabrenović.
Biznis Kurir