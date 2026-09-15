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Država je započela realizaciju najobimnijeg paketa ekonomskih mera, usmerenog na podizanje životnog standarda, a prvi na redu za isplatu su penzioneri kojima je juče uplaćeno 20.000, 27.500 i 35.000 dinara, u zavisnosti od visine penzije.

Uplaćeni novac će i te kako dobro doći najstarijim sugrađanima, a kako je za Biznis Kurir rekao Milan Nenadić, predsednik Saveza penzionera Vojvodine, ova pomoć će penzionerima olakšati život, posebno onima s najmanjim primanjima.

- Naš penzijski sistem postao je bolji nego što je ikada bio i jasno je da država vodi računa o svojim najstarijim sugrađanima. Zahvalni smo na ovoj pomoći, koja će dobro doći. Ono što je za nas najvažnije, penzije će nastaviti realno da rastu, što doprinosi boljem i sigurnijem životu penzionera - istakao je Nenadić.

Dopuna kućnog budžeta

Na pitanje na šta će potrošiti dobijeni novac, Nenadić uz osmeh kazao da nije problem potrošiti pare kada ih imate.

- Ja lično ću dobijeni novac delom podeliti unukama i praunuci. Verujem da tako razmišljaju i druge bake i deke. Mnogi penzionerima će ovaj novac dobro doći da popune budžet, da kupe ogrev za zimu ili naprave zimnicu. Verujem da će mnogi ove godine zbog ovih para imati bolju i lepšu zimnicu nego ranije. Važno je da ima para, lako ćemo mi da ih potrošimo ne samo za svoje potrbe već za potrebe svih naših ukućana - istakao je on.

Zaslužen novac

Pored najstarijih sugrađana juče su po 10.000 dinara dobili i primaoci socijalnog, dečjeg i boračkog dodatka.

Tim povodom predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je građanima da je za nastavak uspeha potrebno raditi još više i "nikome ne dozvoliti da Srbiju sruši".

- Dragi penzioneri i dragi borci, hvala vam na tome što ste gradili i branili našu zemlju. Novac koji danas dobijate od države zaslužili ste i zaradili, a da bismo mogli da nastavimo putevima uspeha, moraćemo da radimo još više i, naravno, da nikome ne dozvolimo da Srbiju sruši - poručio je Vučić na svom Instagram profilu.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali istakao je da je ukupna vrednost ovog dela paketa oko 50 milijardi dinara.

- Naši najstariji sugrađani zaslužuju sigurnost, dostojanstveni život i poštovanje koje su svojim radom i doprinosom izgradili. Zato smo tu da ih podržimo, da unapređujemo njihov životni standard i da stvaramo uslove za još bolju budućnost. S tom politikom nastavljamo i dalje. Nastavljamo da radimo odgovorno, da čuvamo stabilnost javnih finansija i da pronalazimo načine da podrška našim penzionerima bude još snažnija - napisao je Mali na društvenim mrežama.

Šta država daje Visina uplate za penzionere direktno zavisi od iznosa njihove penzije: 35.000 dinara dobili su penzioneri s primanjima do 31.092,11 dinara

27.500 dinara dobili su penzioneri s primanjima od 31.092,12 do 56.822,00 dinara

20.000 dinara leglo je na račune penzionera s primanjima iznad 56.822,00 dinara

10.000 dinara dobili su primaoci socijalnog, dečjeg i boračkog dodatka

Ministar Mali, koji je juče posetio dnevni centar i klub za stare "Anđelka Trnavac", istakao je da je ispunjeno još jedno dato obećanje i posebno je zahvalio najstarijim građanima na podršci i svemu što su uradili za Srbiju.

Foto: OLIVER BUNIÆ/FOTO TANJUG

Mali je poručio da je novac bilo moguće isplatiti zahvaljujući većim prihodima u budžetu, te da je postala praksa države da svake godine, kada ima veće prilive u budžet, isplati pomoć građanima.

- Ovim pokazujemo veliku brigu prema ljudima, što je osnova naše politike jer hoćemo da, kad god imamo priliku, podignemo životni standard građana i da im olakšamo život. Program je deo većeg paketa ukupne vrednosti od skoro jedne milijarde evra - istakao je Siniša Mali.

Vizija socijalno odgovorne države

Mihajlo Rabrenović Foto: Kurir Televizija

Stručnjak za državnu upravu prof. dr Mihajlo Rabrenović ističe za Kurir Biznis da pomoć penzionerima ima neposredan značaj za kućni budžet, ali je važna i kao deo nove vizije socijalno odgovorne države.

- Takve promene ne nastaju same od sebe - velika je uloga lidera koji imaju sposobnost da osmisle i predvode transformaciju društva. Srbija pamti i vreme plata od nekoliko evra, bombardovanja, kao i godine devastirane ekonomije i gotovo prazne državne kase. Zato današnje rezultate treba meriti i polazeći od toga odakle smo krenuli, posebno u vremenu velikih svetskih izazova. Oko osnovnih državnih i socijalnih ciljeva potrebno nam je više jedinstva, ali i konkretnih odgovora onih koji nude drugačiju politiku: šta tačno predlažu i ko zaista stoji iza tih predloga i kadrova - naglasio je prof. dr Rabrenović.