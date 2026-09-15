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Zvanični srednji kurs dinara prema evru danas iznosi 117,37 dinara, što predstavlja neznatnu promenu u odnosu na ponedeljak, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).

U poređenju sa kursom od pre mesec dana, vrednost dinara prema evru ostala je nepromenjena. Na godišnjem nivou dinar je oslabio za 0,2 odsto, dok je od početka godine zabeležen pad od 0,1 odsto.

Dinar je danas prema američkom dolaru oslabio za 0,3 odsto, pa zvanični srednji kurs iznosi 101,7424 dinara za dolar.

U odnosu na pre mesec dana, dinar je prema dolaru ojačao za 0,1 odsto, dok je na godišnjem nivou, kao i od početka godine, njegova vrednost niža za 1,8 odsto.

Biznis Kurir

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