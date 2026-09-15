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Kod Sremske Mitrovice u planu je da bude izgrađena najveća solarna elektrana u Srbiji. Projekat kompanije Fortis Energy, snage 270 MWp, sa baterijskim sistemom za skladištenje energije kapaciteta 72 MWh, približio se fazi konkretne izgradnje, dok se početak komercijalnog rada očekuje u drugom kvartalu 2028. godine.

Reč je o projektu koji bi po kapacitetu trebalo da bude najveći solarni energetski kompleks u zemlji.

Fortis Energy je ranije objavio da je za projekat pribavljena građevinska dozvola, kao i dozvola za priključenje na mrežu kapaciteta 180 MW AC.

Prema najnovijim informacijama, završene su ključne administrativne i imovinsko-pravne pripreme, pa projekat ulazi u narednu fazu realizacije.

Projekat se razvija godinama

Planovi za veliki solarni kompleks na području Sremske Mitrovice razvijaju se još od 2022. godine, kada je pokrenuta izrada planske dokumentacije za solarni park Noćaj 1 i Noćaj 2.

Tada je bilo predviđeno da se projekat prostire na više stotina hektara u ataru Noćaja i Salaša Noćajskog, uz koncept agrosolara, odnosno istovremene proizvodnje električne energije i poljoprivredne proizvodnje na istoj površini.

Godinu kasnije usvojen je Plan detaljne regulacije, čime je otvoren put za dalji razvoj projekta.

U međuvremenu je projekat proširen, pa je Fortis Energy objavio plan solarne elektrane ukupne snage 270 MWp, uz veliki baterijski sistem.

Baterije čuvaju višak proizvedene energije

Baterijsko skladište kapaciteta 72 MWh omogućavaće da se deo električne energije proizvedene tokom dana sačuva i koristi u periodima kada je potrošnja veća.

Takvi sistemi postaju sve važniji kod velikih solarnih elektrana, jer proizvodnja zavisi od vremenskih uslova i perioda dana.

Značaj za Srem

Za Sremsku Mitrovicu i Srem projekat je značajan jer predstavlja jednu od najvećih investicija u obnovljive izvore energije na ovom području.

Osim same proizvodnje električne energije, ovakav projekat podrazumeva razvoj prateće elektroenergetske infrastrukture i može dodatno da poveća investicioni značaj ovog dela Srema.

Ako planirana dinamika bude ispoštovana, elektrana bi trebalo da počne komercijalni rad u drugom kvartalu 2028. godine.