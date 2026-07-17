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Volkswagen je u Poljskoj pokrenuo neobičan projekat u kojem glavnu ulogu nemaju ljudi, već stado od 100 ovaca. Njihov zadatak je da održavaju travu ispod hiljada solarnih panela, čime kompanija istovremeno proizvodi električnu energiju, smanjuje troškove održavanja i doprinosi očuvanju prirode.

Reč je o agrovoltažnom projektu koji Volkswagen Poznan sprovodi u saradnji sa kompanijom Quanta Energy u svojoj fabrici u poljskom gradu Vrešnja (Września). Ideja je da se na istom prostoru spoje proizvodnja obnovljive energije, stočarstvo i naučna istraživanja.

Solarna elektrana ima instaliranu snagu od 18,3 megavata i spada među najveće industrijske fotonaponske sisteme u Evropi. Godišnje proizvodi dovoljno električne energije da pokrije oko četvrtinu potreba Volkswagenove fabrike u Vrešnji.

Umesto mašina za košenje trave, kompanija je odlučila da vegetaciju održava prirodnim putem. Zbog toga je na lokaciju dovedeno 100 ovaca autohtone poljske rase Velikopoljska, koje slobodno pasu između više od 31.000 solarnih panela.

Na ovaj način trava se održava na odgovarajućoj visini bez upotrebe posebne mehanizacije, dok solarni paneli životinjama pružaju hlad i zaštitu od kiše, jakog sunca i drugih nepovoljnih vremenskih uslova.

Projekat ima i naučnu komponentu. Istraživači sa Univerziteta u Poznanju prate kako prisustvo ovaca utiče na biodiverzitet, kvalitet zemljišta, mikroklimu i dobrobit životinja, kako bi procenili da li ovaj model može postati primer održivog upravljanja velikim solarnim elektranama.

Ova inicijativa dolazi u trenutku kada se Volkswagen priprema za značajno smanjenje broja zaposlenih, pri čemu se govori o više od 100.000 radnih mesta u narednih osam do devet godina. Ipak, ovog puta pažnju javnosti privukli su neobični "radnici" koji svakodnevno brinu o zelenim površinama oko jedne od najvećih solarnih elektrana u Evropi.