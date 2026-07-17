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Dodelom priznanja najuspešnijim polaznicima Akademije preduzetništva i svečanom ceremonijom u Ložionici uspešno je završen projekat „Digitalna ekonomija za uravnotežen i otporan ekonomski razvoj“, koji je tokom prethodne dve godine realizovala Asocijacija za afirmaciju kulture, uz finansijsku podršku NCR Fondacije.

- Opredelili smo se za digitalnu ekonomiju jer je ona prostor u kojem geografske i političke barijere imaju znatno manji značaj, dok veština, motivacija i vredan rad dolaze do punog izražaja. Želeli smo da mladom čoveku iz malog grada otvorimo isto ono globalno tržište koje stoji i pred nekim iz prestonice. A kada jedan mlad čovek uspe, ne dobija samo on — dobija cela zajednica. Mladi preduzetnici donose inovacije, otvaraju nova radna mesta i pokreću ekonomski rast. Oni su motor novih ideja koje našu ekonomiju čine otpornijom na izazove koji dolaze. To je za nas uravnotežen i otporan razvoj — i to nije kraj priče, to je temelj na kome ćemo graditi dalje. Jer kada mlad čovek ne čeka priliku, nego je sam stvori, on menja ne samo svoju sudbinu, već i sliku o tome šta je kod nas moguće - izjavio je Andrej Balanč, osnivač i izvršni direktor Asocijacije za afirmaciju kulture (ASK).

Kroz poslednje dve generacije Akademije preduzetništva, ukupno 60 mladih preduzetnika iz različitih delova Srbije dobilo je priliku da potpuno besplatno učestvuje u programu koji je obuhvatio edukacije iz oblasti digitalnog poslovanja, razvoja biznis modela, finansijskog planiranja, marketinga, primene savremenih tehnologija i drugih tema koje su ključne za uspešno pokretanje i razvoj poslovanja.

- Zahvalni smo što smo imali priliku da podržimo toliko mladih inovatora u realizaciji njihovih sjajnih ideja. Kao kompanija koja posluje više od 140 godina na globalnom tržištu i ove godine obeležava 15 godina poslovanja u Srbiji, kroz naše dugogodišnje iskustvo naučili smo da su upravo inovacije preduslov da ostanete relevantni i uspešni u onome što radite. Danas je NCR Voyix vodeći globalni provajder digitalnih komercijalnih rešenja za trgovinsku i ugostiteljsku industriju, koji pomaže najvećim svetskim brendovima da unaprede korisničko iskustvo i transformišu svoje poslovanje. Upravo zato verujemo da je važno da podržavamo mlade ljude koji imaju hrabrosti da razvijaju nove ideje i stvaraju proizvode i usluge budućnosti. Kroz Akademiju preduzetništva imali smo priliku da upoznamo izuzetno talentovane mlade ljude, a posebno nas raduje što su mnogi od njih svoje ideje pretvorili u konkretne poslovne poduhvate sa potencijalom da doprinesu razvoju digitalne ekonomije Srbije - izjavio je Stefan Lazarević potpredsednik i generalni direktor za Srbiju kompanije NCR Voyix.

Među uspešnim pričama koje su nastale tokom projekta posebno se izdvajaju pobednici pete generacije Akademije preduzetništva, aplikacija za trkače Runqo, kao i inovativni proizvod od vune namenjen nezi pelenske regije kod beba, iza kojeg stoji Andjelka Arsić, po struci farmaceut, pobednica šeste generacije Akademije preduzetništva.

- Akademija nam je pomogla da postavimo, validiramo ideju i da izađemo na tržište - rekla je Anđelka Arsić, ističući da su mentorska podrška i praktična znanja stečena tokom programa bili ključni za razvoj njenog preduzetničkog poduhvata.

Na završnoj ceremoniji prisustvovali su predstavnici državnih institucija, diplomatskog kora, privrede, partnerskih organizacija, mentori i brojni gosti. Završetkom projekta „Digitalna ekonomija za uravnotežen i otporan ekonomski razvoj“ potvrđen je značaj ulaganja u znanje, inovacije i digitalne kompetencije mladih kao jednog od ključnih preduslova za razvoj moderne i konkurentne ekonomije.