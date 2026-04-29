Slušaj vest

Kada se govori o privlačenju kapitala za nove poslovne poduhvate, preduzetnici se najčešće okreću tradicionalnim bankama ili fondovima privatnog kapitala. Međutim, pravi potencijal za dugoročni rast leži na potpuno drugoj adresi. U razgovoru za Biznis Kurir, Ivan Gavanski podelio je svoje decenijsko iskustvo o razlikama u investicionim strategijama i prilikama za mlade preduzetnike u Srbiji i regionu.

Gavanski je pre osnivanja sopstvene kompanije ACP Investment Partners bio izvršni direktor u odeljenju za upravljanje privatnim bogatstvom u kompaniji Goldman Saks. Nakon uspešne prodaje svog biznisa švajcarskoj banci UBP, danas kao partner u Umbra Capitalu i AlephCommodities gradi poslovanje u Saudijskoj Arabiji u saradnji sa suverenim i porodičnim fondovima sa Bliskog istoka. Njegov uvid u kretanje globalnog kapitala predstavlja dragocen putokaz za domaće tržište.

Foto: Vladimir Veličković

Zašto tradicionalne banke nisu rešenje

Jedan od najvećih izazova sa kojim se suočavaju mladi preduzetnici na početku karijere jeste pronalazak adekvatnog izvora finansiranja. Gavanski ističe da Srbija obiluje dobrim idejama i talentovanim ljudima, ali da je problem pronalaska adekvatnog kapitala prisutan i na razvijenim tržištima i na tržištima u razvoju. Tradicionalne i investicione banke često ne finansiraju ovakve projekte u ranim fazama. Rešenje leži u porodičnim investicionim kancelarijama (Family offices).

- Osnovni problem za mlade poduzetnike je gde bi mogli da pronađu kapital. Tradicionalne banke ili privatni kapitalni fondovi ne finansiraju takve projekte. Family offices su porodične investicione kancelarije gde postoji kapital, gde je porodica prodala neki biznis ili ga listirala na berzi - objašnjava Gavanski.

Ovakvi fondovi predstavljaju najkvalitetniji izvor novca i za startape, jer nemaju pritisak brzog povrata sredstava.

- To je najdugoročniji kapital, jer oni nisu pod pritiskom da izađu rano. Niko ih ne ograničava i ukoliko smatraju da je taj odnos rizika i potencijalnog profita dobar, oni će ući - ističe Gavanski, dodajući da je koncept potrage za ovakvim kapitalom identičan u Americi, Japanu, Italiji ili Španiji, bitno je samo znati na koja vrata treba zakucati.

Foto: Shutterstock

Tržišta u razvoju nude veći potencijal

Kada je reč o tome gde najveći svetski investitori trenutno traže prilike, odgovor je jednostavan, gledaju svuda. Ipak, Gavanski pravi jasnu razliku između razvijenih i manje razvijenih sistema. Što je tržište razvijenije, manji je potencijalni prinos. Sa druge strane, tržišta u razvoju nose svoje specifičnosti.

- Što je tržište manje razvijeno, traži se veća premija, ali tu je više potencijala, više talenta. Zato investitori gledaju investicije ovde, ima puno mladih i talentovanih ljudi koji traže ideje - navodi on.

Njegova vizija za region je izuzetno optimistična. Gavanski smatra da je naša nacija izuzetno talentovana i da poseduje ogroman potencijal koji tek treba do kraja iskoristiti.

- Srbija bi trebalo da dominira ne samo Balkanom, nego i celim regionom u koji ulaze Bugarska, Grčka i Rumunija. Imamo puno talenata, ogromnu dijasporu koja je videla, zna i naučila. Potrebno je da oplemenimo i naučimo naše mlade poduzetnike gde da idu, šta da rade i tada ćemo biti još bolji i još jači - jasan je Gavanski.

Foto: Profimedia

Šta utiče na usmeravanje kapitala

Na pitanje o tome da li kapital prati isključivo ekonomske prilike ili na njega utiče i politička situacija, on potvrđuje da politika ima uticaj, ali upozorava da kritika ne sme zamagliti objektivnu sliku o infrastrukturnom napretku.

- Lako je kritikovati ono što nije dobro, ali ne treba kritikovati sve. Treba biti objektivan. Puno toga dobrog je urađeno, poput fenomenalne pruge od Beča, Budimpešte do Beograda - navodi on kao primer dobrih projekata.

Iako priznaje da trenutna politička situacija ne doprinosi boljitku, Gavanski nudi konstruktivan pristup za budućnost, fokusirajući se isključivo na ekonomski prosperitet.

- Zato je bitno da se svi složimo, smirimo, a može da nam posluži i rečenica "Polako i sigurno, i pobedićemo trku" - zaključuje on.

Krajnji cilj, prema njegovim rečima, jeste da se završe ključni infrastrukturni projekti, da svaki građanin oseti boljitak, da nacija ide napred složno i da se na taj način ubede globalni investitori i suvereni fondovi da svoj kapital donesu u Srbiju.