Bitkoin je u ponedeljak ponovo prešao granicu od 70.000 dolara, prvi put od 25. marta, jer su investitori uzeli u obzir izveštaje da Iran pokušava da postigne primirje u tekućem ratu, čak i dok je američki predsednik Donald Tramp pojačao pretnje napadom na civilnu infrastrukturu.

Originalna kriptovaluta porasla je više od 3,5 odsto, dostigavši 70.200 dolara pre nego što je malo spustila vrednost. U 10:35 po londonskom vremenu, bitkoin je bio nešto ispod 70.000 dolara. Ether, druga najveća digitalna valuta, porastao je i do 5,1 odsto. Prema podacima Coinglass-a, u poslednja 24 sata raspuštene su kratke pozicije u vrednosti od oko 273 miliona dolara.

Tramp je u nedelju na društvenim mrežama uputio agresivne pretnje, poručujući da će SAD doneti "pakao" Iranu ukoliko ne otvori moreuz Ormuz, ključni trgovački put koji je uglavnom zatvoren od početka rata. Trump je nagovestio da napadi na iranske elektrane mogu početi već u utorak ukoliko moreuz ne bude otvoren.

- Mnoge kratke pozicije na bitkoin su otvorene tokom vikenda, dok su napetosti na Bliskom istoku ponovo porasle nakon Trampovih komentara - rekao je Damien Loh, direktor za investicije Ericsenz Capital.

On je ukazao na praznike u Evropi i Aziji u ponedeljak, što je dodatno povećalo volatilnost u uslovima niske likvidnosti.

- Bitkoin više nije pouzdan pokazatelj opšteg rizika, a kada su tržišta danas otvorena, prebacivanje kratkih pozicija i zatvaranje nekih pozicija dovelo je do naglog rasta u nelikvidnim uslovima.

Regionalni medijatori pritiskaju na postizanje primirja od 45 dana kao poslednje sredstvo za okončanje rata, izvestio je Axios u ponedeljak.

Nafta 108 dolara po barelu

Cene nafte su tokom dana delimično smanjile dobitke, trgujući ispod 108 dolara po barelu. Zlato je poraslo oko 0,5 odsto i dostiglo više od 4.700 dolara po unci. S&P 500 fjučersi porasli su oko 0,4 odsto, dok su slični ugovori na Hyperliquid platformi gde investitori mogu trgovati tokenizovanim ugovorima koji prate druge aktive porasli 1,2 odsto.

Bitcoin je poslednjih nedelja ostao uglavnom u rasponu od 65.000 do 75.000 dolara. Od prodaje u oktobru nije uspevao da se oslobodi stalnog pritiska na pad, što ga je spustilo oko 45 odsto ispod vrha od preko 126.000 dolara tog meseca. Ipak, osim kratkog pada kada su SAD i Izrael pokrenuli bombardovanje Irana krajem februara, kriptovaluta je relativno stabilna u poređenju sa drugim aktivama.

Tokovi kapitala u američke bitcoin ETF-ove ostali su otporni, sa neto prilivom od 22,3 miliona dolara prošle nedelje.

- Rast bitkoina izgleda da je vođen stabilnom potražnjom za spotom, dok tokovi ETF-ova ostaju čvrsti - rekla je Gracie Lin, izvršna direktorka kripto berze OKX SG.

- Kretanje cene ostaje uredno, a finansiranje je pod kontrolom, što sugeriše da rast pokreće postepena alokacija, a ne leverage.

Ona je dodala da bi potražnja mogla da oslabi ako bitcoin padne ispod nivoa podrške od 65.000 do 66.000 dolara.