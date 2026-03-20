Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 34,36 milijardi evra, što je manje nego juče.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 11 u kategoriji "ekstremni strah", znatno niže u odnosu na jučerašnji nivo 23 u kategoriji "strah".

Kako prenosi Koindesk, eskalacija geopolitičkih tenzija na Bliskom istoku naterala je investitore da povuku kapital iz rizičnijim sredstava poput kriptovaluta ka pouzdanijim utočištima kao što je švajcarski franak.

Primećuje se da investitori trenutno traže sigurnost u stejblkoinima (USDT i USDC), čiji je udeo na tržištu porastao dok dominacija bitkoina blago opada, na oko 58,7 odsto.

Vrednost itirijuma (ETH) danas je pala za 0,81 odsto na 1.834,57 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 0,52 odsto na 552,13 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) porasla je za 0,1 odsto na 76,76 evra, a avalanš (AVAX) za pala 0,42 odsto na 8,16 evra. Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,06 evra, što je za 1,93 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute WAXP, PHA i STO.