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Putevi i ulice Novog Kneževca prepuni su prikolica natovarenih crvenom paprikom od koje se pravi začinska aleva paprika kao dodatak jelima.

Puno povrtara u Novom Kneževcu i okolini seje upravo ovu sortu paprike zbog blizine fabrika za preradu "Aleva” u Novom Kneževcu, "Vitamin” u Horgošu i "Telek” u Martonošu.

Ove sezone rod i prinos su odlični zahvaljujući navodnjavanju, jer u današnjim klimatskim uslovima industrijska paprika drugačije ne uspeva. Očekivanja proizvođača su da će ove sezone imati prinos od pet do šest tona po jutru.

Višedecenijski proizvođač, diplomirani inženjer zaštite bilja Tima Jovanov kazao je da su sunce, toplota i hladnije noći uz navodnjavanje doprineli da paprika zadrži cvet i iznese plod, i da im je kod navodnavanja u ranim jutarnjim satima pomoglo što imaju kanal povezan sa Tisom.

Jovanov je sa suprugom započeo proces proizvodnje začinske paprike što podrazumeva berbu, nizanje i držanje paprike na promaji, potom fermentaciju, sušenje i naposletku meljavu kamenom na mašini nalik na vodenicu.

- Papriku sušim na prirodan način toplim vazduhom na temperaturi od 30 do 32 stepena. U sušari će biti dve do tri sedmice i onda nastupa cepanje odnosno odvajanje peteljke, semena i semene lože. Sve se melje osim peteljki koje se bacaju - objašnjava Jovanov.

Nemci najviše kupuju Po podacima Privredne komore Srbije za Dnevnik u 2025. godini izvezli smo suve, drobljene i mlevene začinske paprike 750 tona u vrednosti od 6,1 miliona evra. Najveći deo izvoza išao je na tržište Evropske unije, u vrednosti od 3,5 miliona evra, odnosno 437 tona. Najviše je prodato u Nemačku, u vrednosti od 1,4 miliona evra, zatim u Mađarsku – 545.000 evra i Hrvatsku – 418.000 evra. U zemlje CEFTA regiona Republika Srbija je ostvarila izvoz u vrednosti od 2,4 miliona evra, odnosno 280 tona. Najzastupljeniji je bio izvoz u Bosnu i Hercegovinu, u vrednosti od 1,1 milion evra, odnosno 121 tonu, kao i u Crnu Goru, u vrednosti od 875.000 evra, odnosno 103 tone.

1/10 Vidi galeriju Aleva Paprika Foto: Privatna arhiva

Na ovaj način radi već sedam - osam godina. Ranije je papriku sejao za industriju, ali je odustao od kooperacije i oslonio se na svoj rad i trud. Po njegovim rečima ovako proizvedena paprika maltene je prirodna, jer ne dodaje nikakve sastojke. I tražena je. Celokupnu proizvodnju proda sa kućnog praga ili poštom šalje na razne strane sveta.

- Kao višedecenijskog proizvođača poznaju me kupci skoro iz celog sveta i traže da im šaljem začin ne pitajući za cenu, a 100 grama začinske aleve papirke košta 400 dinara - naglašava Jovanov.

-Našu papriku čini različitom od ostatka sveta kvalitet zemljišta, broj sunčanih dana u odnosu na broj oblačnih, velika razlika između noćnih i dnevnih temperatura. To direktno utiče na kvalitet i sadržaj boje izražen u astama ili u gramima po kilogramu, prijatan ukus i miris, sadržaj specifičnih eteričnih ulja, visok sadržaj ulja u semenu što daje prijatnu aromu i miris.