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Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je da je država danas na račune gotovo dva miliona građana Srbije uplatila jednokratnu novčanu pomoć u ukupnom iznosu od oko 50 milijardi dinara.

- Ovo je velika vest za sve naše penzionere. Danas smo na njihove račune uplatili jednokratnu pomoć koju smo i obećali. Neki penzioneri dobili su 35.000 dinara, drugi 27.500, a neki 20.000 dinara - rekao je Mali nakon obilaska Kluba za stare na Banjici.

Mali je dodao da su jednokratnu pomoć dobili i korisnici novčane socijalne pomoći, dečijeg dodatka, kao i borci koji primaju borački dodatak.

Za roditelje dece koja imaju pravo na dečji dodatak jednokratna pomoć iznosi 25.000 dinara po detetu, a toliko su dobili i nosioci prava na novčanu socijalnu pomoć i korisnici boračkog dodatka, dok su borci koji nemaju pravo na ovaj dodatak dobili po 10.000 dinara.

Prema rečima Malog, današnja isplata deo je šireg državnog programa podrške najugroženijim građanima, vrednog 980,6 miliona evra.

- Ono što smo obećali, to smo ispunili i to je deo velikog programa, dakle, podrške onima za koje smatramo da su najugroženiji - naglasio je ministar finansija u tehničkom mandatu.

Mali je podsetio i da od 1. decembra slede povećane penzije za 7,5 odsto i plate u javnom sektoru za osam odsto, dok će zaposleni u ustanovama socijalne zaštite dobiti povećanje od 12 odsto.

Prema njegovim rečima, građane naredne nedelje očekuje i isplata po 6.000 dinara svim punoletnim građanima, za koju se do sada prijavilo oko 1,53 miliona ljudi.

- Zajedno sa onima koji iz Akcionarskog fonda imaju pravo na isplatu ima ih negde preko četiri miliona. Dakle, skoro svi punoletni građani su se ili prijavili ili će automatski dobiti tu pomoć od države - rekao je Mali.

Podsetio je i da su penzionerima koji imaju penzije ispod 80.000 dinara isplaćeni i vaučeri za letovanje u Srbiji, precizirajući da je reč o oko 30.000 vaučera po 10.000 dinara.

- Svesni ste da smo uticali na to da se smanji cena lekova koji se izdaju na recept i to je dodatno poboljšava životni standard naših penzionera i svih naših sugrađana - rekao je Mali.

On je naglasio da se ispunjava deo po deo paketa koji je obećala država i da to, kako je dodao, najbolje pokazuje snagu naših javnih finansija.

- Mi imamo, evo sada i nakon ove isplate od 50 milijardi danas na računu 460 milijardi dinara. Ali ono što je mnogo važnije, pokazujemo brigu prema ljudima - rekao je on i istakao da je srpska ekonomija jedna od najbrže rastućih u Evropi u ovom trenutku.