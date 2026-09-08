VIŠE OD MILION PRIJAVA ZA 6.000 DINARA! Ministar Mali saopštio sjajne vesti: Detaljan vodič, evo kako da proverite status i ko NE MORA da se prijavljuje!
- Više od milion građana Srbije prijavilo se za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara, a prijave traju do 21. septembra.
- Isplata ide u dve faze: nosiocima prava na besplatne akcije 22. septembra, a ostalima koji su se prijavili preko portala Uprave za trezor od 23. do 25. septembra.
Više od milion građana Srbije do sada se prijavilo za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara, saopštio je ministar finansija Siniša Mali.
Prijavljivanje traje do 21. septembra, dok će isplata biti organizovana u dve faze.
Nosiocima prava na besplatne akcije novac će biti isplaćen 22. septembra, a građanima koji su se dodatno prijavili preko portala Uprave za trezor od 23. do 25. septembra.
Ko ima pravo na 6.000 dinara
Pravo na jednokratnu novčanu naknadu imaju punoletni državljani Srbije koji ispunjavaju zakonom propisane uslove.
Za građane koji nemaju status nosioca prava na besplatne akcije, uslovi su:
- Da su državljani Republike Srbije
- Da imaju prebivalište u Srbiji
- Da su 1. septembra 2026. godine imali najmanje 18 godina
- Da poseduju važeću ličnu kartu
Prijava se podnosi elektronski preko portala Uprave za trezor.
Ko ne treba da se prijavljuje
Građani koji imaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije ne treba da podnose prijavu.
Njihova naknada isplaćuje se iz sredstava Akcionarskog fonda, a isplata je predviđena za 22. septembar.
Bez prijave će 6.000 dinara dobiti i pojedine kategorije građana koje ispunjavaju propisane uslove:
- Korisnici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
- Nosioci prava na novčanu socijalnu pomoć
- Korisnici novčane socijalne pomoći
- Lica koja se nalaze u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija
Za ove kategorije podaci se preuzimaju iz službenih evidencija, pa nije potrebno elektronsko prijavljivanje.
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Isplata od 22. do 25. septembra
Isplata naknade biće obavljena u dve faze. Nosioci prava na besplatne akcije dobiće 6.000 dinara 22. septembra.
Građanima koji su prijavu podneli preko portala Uprave za trezor novac će biti isplaćivan od 23. do 25. septembra.
Prijavljivanje je moguće do 21. septembra.
Kako se proverava status prijave
Građani koji su se prijavili mogu da provere da li je njihova prijava evidentirana na istom portalu, izborom opcije "Provera statusa prijave".
Ukoliko postoji problem sa podacima, prijavom ili isplatom, dostupna je opcija "Prijava problema".
Za prijavu su potrebni jedinstveni matični broj građana i registarski broj važeće lične karte.
Kurir.rs