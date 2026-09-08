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Više od milion građana Srbije do sada se prijavilo za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara, saopštio je ministar finansija Siniša Mali.

Prijavljivanje traje do 21. septembra, dok će isplata biti organizovana u dve faze.

Nosiocima prava na besplatne akcije novac će biti isplaćen 22. septembra, a građanima koji su se dodatno prijavili preko portala Uprave za trezor od 23. do 25. septembra.

Ko ima pravo na 6.000 dinara

Pravo na jednokratnu novčanu naknadu imaju punoletni državljani Srbije koji ispunjavaju zakonom propisane uslove.

Za građane koji nemaju status nosioca prava na besplatne akcije, uslovi su:

Da su državljani Republike Srbije

Da imaju prebivalište u Srbiji

Da su 1. septembra 2026. godine imali najmanje 18 godina

Da poseduju važeću ličnu kartu

Prijava se podnosi elektronski preko portala Uprave za trezor.

1/3 Vidi galeriju Kako se prijaviti za državnu novčanu pomoć od 6.000 dinara Foto: IG/mali_sinisa

Ko ne treba da se prijavljuje

Građani koji imaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije ne treba da podnose prijavu.

Njihova naknada isplaćuje se iz sredstava Akcionarskog fonda, a isplata je predviđena za 22. septembar.

Bez prijave će 6.000 dinara dobiti i pojedine kategorije građana koje ispunjavaju propisane uslove:

Korisnici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

Nosioci prava na novčanu socijalnu pomoć

Korisnici novčane socijalne pomoći

Lica koja se nalaze u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija

Za ove kategorije podaci se preuzimaju iz službenih evidencija, pa nije potrebno elektronsko prijavljivanje.

Pogledajte VIDEO uputstvo Kurira u nastavku:

Isplata od 22. do 25. septembra

Isplata naknade biće obavljena u dve faze. Nosioci prava na besplatne akcije dobiće 6.000 dinara 22. septembra.

Građanima koji su prijavu podneli preko portala Uprave za trezor novac će biti isplaćivan od 23. do 25. septembra.

Prijavljivanje je moguće do 21. septembra.

Kako se proverava status prijave

Građani koji su se prijavili mogu da provere da li je njihova prijava evidentirana na istom portalu, izborom opcije "Provera statusa prijave".

Ukoliko postoji problem sa podacima, prijavom ili isplatom, dostupna je opcija "Prijava problema".

Za prijavu su potrebni jedinstveni matični broj građana i registarski broj važeće lične karte.