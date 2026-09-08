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Asfaltirana ili betonirana dvorišta i prilazi godinama su bili zlatni standard u Srbiji, uglavnom zbog brzine ugradnje. Međutim, čim stignu prvi letnji talasi vrućina, taj crni, monolitni tepih ispred kuće pretvara se u pravi radijator koji vrelinu isijava duboko u noć.

Merenja pokazuju da tamne, nepropusne površine asfalta mogu biti i 10° do 15°C toplije od zelenih ili svetlo popločanih površina. Pored toga što stvara efekat nepodnošljivog "urbanog toplotnog ostrva", asfalt je potpuno nepropustan za vodu, što opterećuje kanalizaciju i stvara lokve i vremenom, usled zime i UV zraka, neizbežno puca.

Ako planirate uređenje eksterijera i želite da vaša kuća "prodiše", ovo je 5 najpopularnijih i najfunkcionalnijih zamena za asfalt na domaćem tržištu.

1. Behaton ploče: Najtraženija i najpraktičnija zamena

Behaton je apsolutni kralj modernih dvorišta. Njegova najveća prednost u odnosu na asfalt jeste propusnost. Atmosferska voda prolazi kroz fuge i upija se u zemlju.

Ukoliko izaberete behaton u svetlijim tonovima, on će reflektovati sunce i oko kuće će vam biti znatno svežije. Još jedna ključna stvar, ako se jedna ploča ošteti ili morate da iskopate cev, jednostavno podignete kocke i vratite ih nazad. Kod asfalta ste osuđeni na ružne i vidljive "zakrpe".

Prema savetu stručnjaka sa dajta Daibau, za prilaze gde prolaze automobili obavezno birajte debljinu od 8 do 10 cm. Cena sa materijalom iznosi između 25 i 50 evra po kvadratu (asfalt je oko 25 evra).

2. Betonski rasteri: Spoj prirode i izdržljivosti

Ovo je idealno rešenje ako želite da vam parking izgleda kao produžetak travnjaka. Rasteri, od betona ili jake plastike, imaju mrežastu strukturu čije se šupljine pune zemljom i seju travom. Kada parkirate auto, težina se prenosi na ivice kocke, pa trava ostaje zaštićena.

Travnati rasteri su ubedljivo najbolje rešenje protiv letnje žege. Trava prirodno vrši transpiraciju i spušta temperaturu za 10 do 15 stepeni u odnosu na usijani asfalt. Cena rastera sa ugradnjom kreće se od 30 evra po kvadratu pa naviše. Međutim, morate ga zalivati i kositi kao i klasičan travnjak.

3. Šljunak sa stabilizatorima: Mediteranski šarm

Tradicionalno nasipanje šljunka ili dekorativnog kamena daje dvorištu duh francuskih imanja. Šljunak ne zadržava toplotu i savršeno upija vodu. Međutim, običan šljunak ima manu, raznosi se pod točkovima i stvara kolotrage.

Rešenje su stabilizatori šljunka, plastične mreže u obliku pčelinjeg saća. Kada se šljunak naspe u ove ćelije, on ostaje fiksiran. Ne raznosi se i ne propada. Ovo je vrlo ekonomična varijanta čija cena kreće od 20 evra po kvadratu.

4. Štampani beton: Za ljubitelje ravnih površina bez korova

Ako ipak volite osećaj asfalta i ravne površine bez fuga iz kojih raste korov, dekorativni beton je vaša opcija. Na sveže izliven beton utiskuju se kalupi koji imitiraju kamen, kaldrmu, ciglu ili čak drvo.

Trik je u tome da se dodaju svetli pigmenti, pa tako ovaj beton upija drastično manje toplote. Premazuje se specijalnim zaštitnim slojevima koji sprečavaju upijanje motornog ulja i prljavštine, a nosivost mu je ogromna. Cena je oko 30 do 40 evra po kvadratu. Mane: Zimi može biti izuzetno klizav ako se ne uradi protivklizna zaštita.

5. Prirodni kamen: Premijum rešenje za večnost

Granit, porfir i kvarcit predstavljaju najskuplju, ali najtrajniju opciju. Prirodni kamen je otporan na ekstremne mrazeve i terete, vremenom dobija lepu patinu, a što je najvažnije, tokom noći se hladi neuporedivo brže od asfalta. Svetli kamen može biti i 20 stepeni hladniji od crnog asfalta usred avgusta.

Postavlja se na suvu podlogu ili na betonsku košuljicu. Jedina prepreka ovde je cena, koja zbog materijala i ruku majstora lako prelazi cifru od 50 do 60 evra po kvadratu, kao i činjenica da je teško naći zaista iskusne majstore za ovu vrstu popločavanja.