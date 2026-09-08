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Karton koji vam zauzima pola hodnika, gomila plastičnih flaša ili garderoba koju više niko ne nosi u Kini mogu da imaju vrlo konkretnu vrednost. I nije potrebno tražiti otkupljivača sekundarnih sirovina - dovoljno je otići do automata u komšiluku.

Pametni kiosci za otkup otpada sve češće se pojavljuju u kineskim gradovima, a njihov princip rada podseća na kombinaciju reciklažnog kontejnera, digitalne vage i bankomata.

Korisnik skenira QR kod telefonom, ubaci materijal, uređaj ga meri i automatski obračunava koliko vredi. Iznos se zatim evidentira na digitalnom nalogu korisnika, odakle novac može da bude povučen putem aplikacije WeChat.

Jedan od ovih uređaja vidi se i na snimku koji se deli društvenim mrežama. Žena i dete ubacuju veliku vreću materijala, a zatim i karton, dok ekran sa strane služi za upravljanje čitavim procesom.

Iza naizgled jednostavne mašine, međutim, već postoji ozbiljna tehnološka infrastruktura.

Desetine hiljada mašina i milioni korisnika

Prema podacima kineske agencije Sinhua, jedan od operatera ovakvog sistema, Lovere, postavio je više od 50.000 pametnih uređaja u 38 kineskih gradova, a platformu koristi oko 30 miliona ljudi.

Preko mreže je prikupljeno oko dva miliona tona materijala za reciklažu.

Samo u jednom delu Hangdžoua postavljeno je 870 uređaja u gotovo 400 stambenih zajednica.

Stanovnici su ih koristili oko 2,58 miliona puta, a sistem im je ukupno isplatio približno 4,2 miliona juana. Mesečno se preko tih uređaja prikupi oko 1.000 tona materijala.

Mašina zna i kada treba da dođe kamion

Tehnologija ne završava posao kada korisnik dobije novac.

Pametni uređaji mogu da prate koliko je prostora ostalo u njima i signaliziraju operateru kada je vreme za pražnjenje. Tako se i ruta vozila koja prikupljaju otpad može organizovati prema stvarnom stanju kontejnera, umesto da se svaki obilazi prema unapred određenom rasporedu.

Prikupljeni materijal potom odlazi u centre za sortiranje. U jednom od automatizovanih centara u Hangdžouu razdvaja se u više od 80 kategorija pre nego što nastavi put kroz lanac reciklaže.

Koliko možete da dobijete?

Naravno, od nekoliko kartonskih kutija niko se neće obogatiti.

U pojedinim delovima Pekinga ove godine su, prema podacima gradskih vlasti, važile otkupne cene od 0,8 juana po kilogramu papira (12,07 dinara), jednog juana za metal, 0,8 juana za plastiku i 0,5 juana za tekstil (7.54 dinara).

Uređaji prihvataju različite vrste materijala, automatski ih mere i korisniku prikazuju obračun.

Samo u pekinškom okrugu Šunji postavljeno je više od 400 ovakvih uređaja koji pokrivaju preko 300 stambenih zajednica.

Tehnologija rešava stari problem na drugačiji način

Sama ideja plaćanja sekundarnih sirovina, naravno, nije nova. Papir, metal, plastika i drugi materijali otkupljuju se decenijama.

Ono što je drugačije jeste automatizacija čitavog procesa.

Nema radnika koji meri karton, zapisuje težinu i računa koliko treba da vam plati. Korisnik se identifikuje telefonom, mašina meri materijal, softver obračunava vrednost, transakcija se evidentira digitalno, a sistem istovremeno prati stanje samog uređaja.

Tako nešto što je nekada zahtevalo odlazak na otkupno mesto postaje usluga dostupna praktično ispred stambene zgrade.

Kina time jedan prilično star biznis, otkup sekundarnih sirovina, pretvara u još jedan deo digitalne ekonomije.

Najbolji deo ideje upravo njena jednostavnost: ubacite ono što biste inače bacili, a nekoliko trenutaka kasnije telefon vam pokazuje koliko je to vredelo.