- Ja sam ponosan na to što Srbija manje kasni od ostalih u Evropi. I Srbija nema slučajno najveću stopu rasta u Evropi. Srbija će sledeće godine da ima ubedljivo najveću stopu rasta u Evropi. Ne sa malom razlikom 3,5-3,6 prema 3,4-3,3, ne. Idemo na 4,3, 4,4, 4,5. I pri tome imam strah: kako ćemo da izdržimo cenu nafte, kako ćemo da imamo dovoljno struje, hoćemo li ili ne.