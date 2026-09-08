Vučić najavio najveću stopu rasta u Evropi: Ja sam ponosan na to što Srbija manje kasni od ostalih
- Vučić je tokom posete predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva rekao da će Srbija sledeće godine imati ubedljivo najveću stopu rasta u Evropi.
- Istakao je da Srbija manje kasni od ostalih u Evropi, ali i da ga brinu cena nafte i dovoljno struje.
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 7. i 8. septembra 2026. godine. Svečani doček uz najviše državne počasti upriličen je ispred Palate Srbija.
Tokom posete i obraćanja, predsednik Vučić se posebno osvrnuo na aktuelnu ekonomsku situaciju, naglasivši poziciju Srbije u odnosu na ostatak kontinenta.
- Ja sam ponosan na to što Srbija manje kasni od ostalih u Evropi. I Srbija nema slučajno najveću stopu rasta u Evropi. Srbija će sledeće godine da ima ubedljivo najveću stopu rasta u Evropi. Ne sa malom razlikom 3,5-3,6 prema 3,4-3,3, ne. Idemo na 4,3, 4,4, 4,5. I pri tome imam strah: kako ćemo da izdržimo cenu nafte, kako ćemo da imamo dovoljno struje, hoćemo li ili ne.
Biznis Kurir