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Organizacija je do te brojke došla godišnjim istraživanjem 42 sindikata koje okuplja.

Najveći broj zaposlenih, 125.500, nedostaje u zdravstvu i nezi, 120.000 u obrazovanju i 112.000 u lokalnoj upravi, navodi list. Policiji i Bundesveru nedostaje ukupno 92.000 ljudi.

Prošle godine, prema istraživanju dbb-a, nemačkom javnom sektoru nedostajalo je oko 600.000 radnika.

Jaz se povećava, između ostalog, jer određena radna mesta ostaju nepopunjena kada zaposleni odu u penziju, rekao je predsednik dbb-a Folker Gajer.

- Ako, na primer, pogledamo promenjeno stanje bezbednosti i proširene bezbednosne zone koje zahtevaju intenzivan nadzor, odmah nam je jasno zašto nam treba više policajaca - rekao je.