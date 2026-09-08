Slušaj vest

Organizacija je do te brojke došla godišnjim istraživanjem 42 sindikata koje okuplja.

Najveći broj zaposlenih, 125.500, nedostaje u zdravstvu i nezi, 120.000 u obrazovanju i 112.000 u lokalnoj upravi, navodi list. Policiji i Bundesveru nedostaje ukupno 92.000 ljudi.

Prošle godine, prema istraživanju dbb-a, nemačkom javnom sektoru nedostajalo je oko 600.000 radnika.

Jaz se povećava, između ostalog, jer određena radna mesta ostaju nepopunjena kada zaposleni odu u penziju, rekao je predsednik dbb-a Folker Gajer.

- Ako, na primer, pogledamo promenjeno stanje bezbednosti i proširene bezbednosne zone koje zahtevaju intenzivan nadzor, odmah nam je jasno zašto nam treba više policajaca - rekao je.

Biznis Kurir/Fenix

Ne propustiteInfoBizDa li su strani radnici u Srbiji zaista jeftiniji od domaćih? Stručnjaci objasnili zašto u stvari dolaze
strani radnici u Srbiji
NovčanikNa ovom poslu na njivi dnevnica je 75 evra za osam sati rada: Ipak radnika nema jer mlade to ne zanima
vađenje krompira u bašti
NovčanikUKIDA SE OBELEŽAVANJE JEDNOG DRŽAVNOG PRAZNIKA? Stručnjaci izračunali kako bi im to donelo milijarde evra
olovka, pisanje
InfoBizMOLERI DIGLI CENE U NEBESA: Za krečenje i gletovanje prosečnog stana sada vam treba OZBILJAN NOVAC
profimedia0104554834.jpg