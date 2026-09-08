Savez nemačkih državnih službenika (dbb) procenjuje da javnom sektoru nedostaje 631.000 ljudi za ispunjavanje svih obaveza, prema podacima Frankfurter Allgemeine Zeitunga (FAZ).
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Ko će raditi u Nemačkoj: Više od 630.000 radnika nedostaje u zdravstvu, prosveti i policiji
- Nemačkom javnom sektoru nedostaje 631.000 radnika, pokazuje godišnje istraživanje 42 sindikata koje okuplja dbb.
- Najveći manjak je u zdravstvu i nezi, obrazovanju i lokalnoj upravi, dok policiji i Bundesveru nedostaje ukupno 92.000 ljudi.
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Organizacija je do te brojke došla godišnjim istraživanjem 42 sindikata koje okuplja.
Najveći broj zaposlenih, 125.500, nedostaje u zdravstvu i nezi, 120.000 u obrazovanju i 112.000 u lokalnoj upravi, navodi list. Policiji i Bundesveru nedostaje ukupno 92.000 ljudi.
Prošle godine, prema istraživanju dbb-a, nemačkom javnom sektoru nedostajalo je oko 600.000 radnika.
Jaz se povećava, između ostalog, jer određena radna mesta ostaju nepopunjena kada zaposleni odu u penziju, rekao je predsednik dbb-a Folker Gajer.
- Ako, na primer, pogledamo promenjeno stanje bezbednosti i proširene bezbednosne zone koje zahtevaju intenzivan nadzor, odmah nam je jasno zašto nam treba više policajaca - rekao je.
Biznis Kurir/Fenix
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