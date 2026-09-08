Slušaj vest

Jedan od deset onlajn kupaca do 2030. godine rutinski će prepustiti AI agentima da u njihovo ime obavljaju kupovinu i plaćanje, predviđaju futuristi u novom izveštaju kompanije Mastercard „Kratka istorija budućnosti kupovine i plaćanja“ (A Short History of the Future of Shopping and Payments).

Oslanjajući se na istraživanja kompanije Mastercard i uvide četvoro vodećih svetskih futurista iz SAD, Evrope i Azije, izveštaj pruža pogled u svakodnevicu na kraju ove decenije – svet u kojem AI agenti pregovaraju o cenama, pametni satovi i prstenovi prate kako se proizvodi ponašaju nakon kupovine, a fizički AI agenti postaju deo iskustva u prodavnicama. „Već šest decenija Mastercard omogućava ljudima da plaćaju i budu plaćeni jednostavno i bezbedno. Ista svrha vodi nas i kroz promenu koja bi mogla da bude najveća transformacija kupovine od kada novac postoji“, kaže Jelena Sretenović, potpredsednica i direktorka za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u kompaniji Mastercard.„Veštačka inteligencija nam već pomaže da odlučimo šta ćemo kupiti, a sutra će tu kupovinu moći da obavi umesto nas. Tehnologije poput Mastercard Agent Pay grade budućnost u kojoj možemo da poverimo mašinama da plaćaju u naše ime, uz to da kontrola sve vreme ostaje u rukama korisnika. Ovaj izveštaj zato je poziv i potrošačima i kompanijama da se za tu budućnost pripreme već danas – malim, praktičnim koracima“, dodaje Sretenović.

AI agenti postaju deo svakodnevice Predviđanja predstavljena u izveštaju nastala su u saradnji sa četvoro vodećih svetskih futurista za budućnost veštačke inteligencije i trgovine – Magnusom Lindkvistom, Patrickom Dixonom MBE, Katjom Forbes i Theodorom Lau – i ukazuju na promene za koje bi potrošači i kompanije trebalo da se pripreme.

Foto: Promo

Prve kupovine koje će, prema očekivanjima futurista, biti prepuštene AI agentima biće upravo one sa najviše rutine: nabavka namirnica, lekova i obnavljanje pretplata. „Do 2030. godine kupovina i šoping više neće biti ista stvar“, kaže Magnus Lindkvist. „Rutinske kupovine preuzeće AI agenti, dok će šoping ostati nešto čemu se posvećujemo zbog otkrivanja, inspiracije i zadovoljstva.“ Mladi potrošači već prihvataju veštačku inteligenciju Predviđanja futurista potvrđuju i nalazi najnovijeg istraživanja kompanije Mastercard, koji pokazuju da se promena u načinu na koji potrošači razmišljaju o kupovini već događa.

Istraživanje sprovedeno među 26.000 roditelja i tinejdžera uzrasta od 13 do 18 godina u 13 zemalja pokazalo je da se tinejdžeri pri donošenju odluka o kupovini oslanjaju na veštačku inteligenciju približno dvostruko češće od svojih roditelja, dok AI alate usvajaju tempom koji roditelji još ne uspevaju da isprate. Više od šestoro od deset mladih (62%) veruje da će veštačka inteligencija značajno promeniti način na koji njihova generacija kupuje u budućnosti. Nalazi ukazuju na to da trgovina podržana veštačkom inteligencijom više nije samo tehnologija budućnosti, već postaje deo svakodnevnih navika mlađih generacija – od otkrivanja proizvoda i dobijanja preporuka do donošenja odluka o kupovini: Više od četvrtine tinejdžera (27%) kaže da bi verovatno koristilo potpuno automatizovanog AI asistenta za kupovinu – onog koji preporučuje proizvode, poredi opcije i obavlja kupovinu prema unapred zadatim pravilima. Isto bi učinilo 16% roditelja.

Tinejdžeri dvostruko češće od roditelja koriste AI na nedeljnom nivou kako bi pronašli najbolju cenu ili popust (18% naspram 10%).

Menja se i priroda poverenja: skoro trećina tinejdžera (31%) pre bi verovala preporuci veštačke inteligencije nego preporuci prijatelja, dok bi je skoro svaki četvrti (23%) pre poslušao nego savet roditelja.

Čak 67% roditelja očekuje da će kupovina uz pomoć veštačke inteligencije obeležiti generaciju njihove dece, dok samo 5% smatra da će na isti način uticati na njihovu sopstvenu generaciju.

Promena se ne odvija samo između generacija već i unutar njih: mlađi roditelji uzrasta od 18 do 34 godine pri istraživanju proizvoda na nedeljnom nivou koriste AI češće nego oni stariji od 55 godina (14% naspram 10%).

Trgovci će služiti i ljudima i AI agentima

Futuristi u izveštaju najavljuju i pojavu potpuno nove vrste kupca: AI agenta koji za nekoliko sekundi može da obradi ogromne količine podataka, proveri informacije sa deklaracije, analizira ocene i komentare drugih kupaca i, na kraju, donese odluku i obavi kupovinu. To znači da će trgovci morati da prilagode ne samo svoja digitalna iskustva već i programe lojalnosti i način na koji grade odnose sa kupcima – jer će njihovi „kupci“ ubuduće biti i ljudi i mašine koje deluju u njihovo ime. U praksi, informacije o proizvodima, deklaracije i uslovi poslovanja moraće da budu jasni i mašinski čitljivi. Ako, na primer, trgovac tvrdi da je neki proizvod održiv, AI agent će morati da pronađe relevantan sertifikat, pročita ga i proveri njegovu verodostojnost. Poverenje postaje ključna konkurentska prednost

U središtu prelaska na agentsku trgovinu nalazi se – poverenje. „Svaka velika promena u trgovini bila je, u suštini, promena poverenja“, kaže Magnus Lindkvist. „Od pijace do tržnog centra, od kataloga do jednog klika – svaki korak u istoriji trgovine tražio je od ljudi da svoje poverenje usmere na nešto novo.“ Agentska trgovina predstavlja možda i najdublju promenu do sada: potrošači tehnologiji više ne poveravaju samo da ih posavetuje, već i da donosi odluke i kupuje u njihovo ime. Kako ističe Theodora Lau, trgovci i finansijske institucije moraće to poverenje da zasluže jasnim pravilima koja definišu identitet, saglasnost, autorizaciju i odgovornost. Ona predviđa da će do 2030. godine najmanje tri regulatora iz zemalja G20 doneti formalne smernice za registraciju i praćenje AI agenata. Istovremeno, sama namera da se izvrši plaćanje mogla bi postati jednako važna kao i plaćanje – jer će saglasnost koju potrošač daje svom AI agentu morati da bude jasna i proverljiva još pre nego što transakcija bude izvršena.







Agentic commerce u Srbiji Iako izveštaj pruža uvid u ono što nas očekuje do 2030. godine, prvi primeri agentske trgovine već postaju stvarnost. Ranije ove godine, kompanija Mastercard je zajedno sa partnerima realizovala prvu live end-to-end agentsku platnu transakciju u Evropi, a u junu je napravila važan korak i u Srbiji. U saradnji sa tri partnerske banke, AikBank, OTP bankom i UniCredit Bankom, uspešno su sprovedene prve stvarne agentske transakcije u realnom okruženju, pokazujući kako trgovina koju pokreće veštačka inteligencija može da se odvija bezbedno, transparentno i odgovorno. Pokretane tehnologijom Mastercard Agent Pay, transakcije pokazuju kako AI agenti mogu da obave kupovinu u ime korisnika na bezbedan način, zasnovan na saglasnosti i sa mogućnošću provere. Time se Srbija pridružila vodećim evropskim tržištima koja agentsku trgovinu (agentic commerce) prevode iz koncepta u stvarnost i to u trenutku kada ova oblast ubrzano raste.