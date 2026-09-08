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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 7. i 8. septembra 2026. godine.

1/99 Vidi galeriju Poseta predsednika Uzbekistana Srbiji u slikama Foto: Marko Karović

Direktna avio-linija Beograd-Taškent za sedam do osam meseci

Predsednik Vučić zahvalio se predsedniku Mirzijojevu na poseti Srbiji, te otkrio jedan od planova koji će naša zemlja u bliskoj budućnosti realizovati sa Uzbekistanom.

- Hvala vam na poseti Srbiji, velika mi je čast što ste danas u Beogradu i što možemo da vas ugostimo. Predsednik Mirzijojev, kao neverovatno energičan čovek, jeste čovek koji ima sveobuhvatan pristup problemima koje rešava. Govorio je gotovo o svim važnim tačkama naše saradnje, i teško da mogu po tom pitanju mnogo toga da dodam. Osim da znate da priča o avio-liniji nije priča o dugom štapu; verujem da ćemo avio-liniju uspostaviti u roku od 7 do 8 meseci, najkasnije od ovog trenutka da ćete moći da putujete redovnom linijom Beograd-Taškent, dakle Taškent-Beograd. I to je važno, posebno u trenutku kada su cene nafte, cene kerozina, izuzetno visoke, i kada avio-kompanije teško opstaju, kada se muče, kada imaju manje ili veće gubitke - rekao je Vučić.

Vučić smatra da je to od odlučujućeg značaja za unapređenje naših odnosa sa Uzbekistanom.

- U svakom slučaju, ja smatram da je to od odlučujućeg značaja za unapređenje naših odnosa: povezivanje ljudi, povezivanje privrede, povezivanje kompanija. Dakle, i, razume se, bolje upoznavanje jednih sa drugima. Više turista će ići u Uzbekistan i u Samarkand, Bukaru i Taškent, i verujem da će veliki broj ljudi iz Uzbekistana dolaziti u našu zemlju. Rekao sam da ću nešto drugačije da govorim od onoga što mi je napisano, oko brojeva i svega drugog.