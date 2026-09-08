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Najnoviji godišnji pregled Hrvatske narodne banke o platnim karticama i kartičnim transakcijama potvrdio je opšti trend rasta bezgotovinskog plaćanja. Posebno se povećava broj kartičnih transakcija koje se obavljaju na daljinu, odnosno putem interneta.

Izveštaj HNB-a poslednje tri godine pruža i svojevrsni pregled strukture online plaćanja prema kategorijama trgovaca i pružalaca usluga. Podaci otkrivaju zanimljive trendove, posebno kada je reč o online klađenju i naručivanju hrane.

Među kartičnim transakcijama iniciranim na daljinu, po broju i vrednosti ubedljivo prednjači kategorija klađenja i igara na sreću.

Tokom prošle godine u ovoj kategoriji izvršeno je više od 11,5 miliona transakcija, što je za 1,2 miliona, odnosno 11,7 odsto više nego godinu ranije.

Istovremeno, vrednost tih transakcija premašila je 604 miliona evra, što predstavlja rast od gotovo 15 odsto, odnosno 77 miliona evra za samo godinu dana.

Ovi podaci pokazuju da su klađenje i igre na sreću ubedljivo najzastupljenija kategorija kada je reč o online kartičnim plaćanjima.

Vrednost transakcija snažno raste

Sličan trend zabeležen je i u prethodnim izveštajima, ali podaci pokazuju koliko se obim ovog poslovanja povećava iz godine u godinu.

U poređenju sa 2023. godinom, broj online transakcija povezanih sa klađenjem tokom 2025. bio je veći za oko 15 odsto, dok je njihova vrednost porasla za čak 136 miliona evra, odnosno više od 28 odsto.

Na drugom mestu po vrednosti online transakcija nalaze se usluge povezane sa menjačnicama, novčanim doznakama i putničkim čekovima, sa gotovo 200 miliona evra.

Slede telekomunikacione usluge sa 182,3 miliona evra, dok su na četvrtom mestu online plaćanja i naručivanje hrane.

Za hranu je prošle godine online plaćeno ukupno 132 miliona evra.

U odnosu na 103 miliona evra zabeleženih godinu ranije, to predstavlja rast od 28 odsto. U poređenju sa 2023. godinom, broj online narudžbina porastao je za dve trećine, dok je njihova ukupna vrednost više nego udvostručena.

Te godine, odnosno 2023, online plaćanja narudžbina prema restoranima iznosila su nešto više od 64 miliona evra.

Supermarketi, benzinske pumpe...

Kada se posmatraju kartična plaćanja u celini, potrošači platne kartice najčešće koriste u supermarketima, na benzinskim pumpama i u prodavnicama odeće.

Kod transakcija koje se obavljaju na prodajnim mestima, uz fizičko prisustvo kupca, ubedljivo prednjače supermarketi i prodavnice prehrambenih proizvoda. Oni predstavljaju osnovu svakodnevnog korišćenja platnih kartica.

Putem POS terminala u njima su prošle godine obavljena plaćanja vredna gotovo 4,7 milijardi evra, što je 6,8 odsto više nego 2024. godine. Broj takvih transakcija istovremeno je porastao za 1,8 odsto.

Na fizičkim lokacijama restorana, kartična plaćanja tokom 2025. godine premašila su 615 miliona evra, dok su godinu ranije iznosila 514 miliona evra.