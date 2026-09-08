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Jedna korisnica Reddita upitala je da li postoje poslovi koji mogu da se rade od kuće, uz makar minimalnu zaradu, jer zbog zdravstvenih problema trenutno nije u mogućnosti da radi van kuće.

"Nisam sigurna da li je ovo baš sub za ovo pitanje, ali ne znam gde bih drugde pitala. Trenutno nisam u mogućnosti da radim zbog nekih zdravstvenih problema, ali želela bih barem malo da doprinesem kućnom budžetu. Zanima me postoje li neki poslovi koji mogu da se rade od kuće, a da je garantovana barem neka minimalna zarada? Možda je malo glupo pitanje, ali nemam šta da izgubim ako pitam“, napisala je.

Na njeno pitanje javio se jedan građevinski inženjer i otkrio kako on zarađuje radeći od kuće.

"Ja veoma ugodno i dobro zarađujem od kuće, ali pitanje je koja si struka? Ja sam inženjer građevinarstva i za nekoliko firmi radim tendere, pišem predmere i predračune i vodim građevinske knjige. Po potrebi izađem na gradilište možda jednom mesečno“, naveo je.

Jedan korisnik ga je odmah pitao da li radi stručni nadzor.

"Ne radim, iako imam ovlašćenje i za to. Retko kada prihvatim neki armaturni plan ako sam baš prinuđen, ali glavni deo mog posla je ovo što sam prethodno naveo jer je objektivno najlakše, a sada tu ima posla i mogućnosti da naplatiš koliko želiš, naročito u Dalmaciji“, odgovorio je.

Tajna zarade

U raspravu se uključio i drugi korisnik, koji je ukazao na tražnju za ovom vrstom stručnjaka.

"Takozvani Quantity Surveyor. Mi ih sada plaćamo kao suvo zlato širom Evrope jer ih nema dovoljno“, napisao je.

Građevinski inženjer je objasnio da je reč o poslu koji je u Hrvatskoj standardan za njegovu struku.

"To je standardan posao za građevinskog inženjera kod nas i očekuje se da ga zna napraviti čak i student. Veoma fin i jednostavan posao, 300-500 evra za jedno popodne posla“, naveo je.

Drugi građevinski inženjer tada ga je pitao da li ima svoju firmu i kako je organizovao posao.

"Ja sam takođe građevinski inženjer, radim statiku u kancelariji, ali mi je već preko glave tog posla i želim neku promenu. Šef, naravno, ne šalje me na gradilišta u nadzor, već samo insistira da sedim u kancelariji kako bi se završilo što više projekata“, napisao je.

Inženjer je zatim detaljnije objasnio kako je organizovao svoje angažmane.

"Ukratko, radio sam u izvođenju i tamo upoznao dosta ljudi kojima, kao, ne treba inženjer, već neko da povremeno uradi građevinsku knjigu, predmer i predračun, vodi građevinski dnevnik, proveri ugovor i slično.

Uglavnom, sve što sam tada radio kod matičnog poslodavca za oko 2.000 evra, radeći ceo dan i subotom, sada mogu sam da radim na značajno manjem nivou za šest ili sedam poslodavaca, po potrebi. Jedan me plaća 1.300 evra, a ostali između 500 i 800 evra, u zavisnosti od toga da li koriste moj pečat“, naveo je.

Kod jednog poslodavca prijavljen za stalno

Kako je objasnio, kod jednog poslodavca je zaposlen puno radno vreme i ta firma mu plaća doprinose i najveću platu, ali mu taj posao oduzima i najviše vremena.

"Tipa, nedelju dana nekad u mesecu. Kod ostalih radim po sat vremena. Znam još desetak kolega koji ovako rade, pa ako ja nekada nešto ne stignem, zadatak samo prosledim njima ili oni meni daju posao.

U proseku imam dva do tri sata posla dnevno, maksimalno, i zaradim najmanje 4.500 evra mesečno“, otkrio je inženjer.