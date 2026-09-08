Konferencija pod nazivom "Energija kao oslonac rasta – stabilnost sistema i konkurentnost privrede”, u organizaciji kompanije Wireless Media Group i Mondo INC, otvorena je danas u Beogradu u Privrednoj komori Srbije. Konferencija je okupila predstavnike institucija, energetskog sektora, poslovne i stručne zajednice sa ciljem da otvori dijalog o ključnim pravcima razvoja energetskog sistema Srbije i regiona u periodu do 2040. godine. Partneri ovog projekta su Elektroprivreda Srbije, Privredna komora Srbije i Evropska mreža preduzetništva (Enterprise Europe network).

Drugi panel „Budućnost energetskog sektora – tehnologije i ljudi“ fokusirao se na regionalnu integraciju tržišta električne energije i sigurnost snabdevanja, ulogu digitalizacije i novih tehnologija u razvoju otpornijeg energetskog sistema, kao i na pitanje stručnih kadrova i kompetencija potrebnih za novu investicionu fazu. Diskusiju je moderirao Dušan Jović, direktor kompanije „3E International“, a panelisti su bili Dejan Stojčevski, tehnički direktor SEEPEX-a, Radomir Milovanović, projektni analitičar i menadžer UNDP-a Srbija, Ljubinko Savić, sekretar Udruženja za energetiku i rudarstvo PKS, i prof. dr Nikola Rajaković sa Elektrotehničkog fakulteta.

U okviru panela pod nazivom „Budućnost energetskog sektora - tehnologije i ljudi“, prvi je govorio Dejan Stojčevski, tehnički direktor SEEPEX-a. Kako bi se jasno sagledala pozicija Srbije na regionalnom tržištu, on je na samom početku razjasnio terminološke zabune koje su često prisutne u javnosti, objašnjavajući suštinsku razliku između sigurnosti sistema i energetske bezbednosti:

U javnosti se često mešaju osnovni pojmovi. 'Sigurnost sistema' se odnosi na prenos energije od proizvodnje do potrošnje. Sa druge strane, 'energetska bezbednost' podrazumeva predviđanje rizika i nabavku energije od pouzdanih partnera.

Nadovezujući se na to, Stojčevski je pojasnio i šta u praksi zaista predstavlja sigurnost snabdevanja, naglasivši da ona primarno zavisi od finansijskih mogućnosti, a ne od fizičkog nedostatka energije:

Sigurnost snabdevanja zapravo nikada nije ugrožena, ako imate dovoljno novca, struju u svakom trenutku možete da kupite. Sistem je tako napravljen da, čak i ukoliko izgubite svog komercijalnog snabdevača, postoji zakonski mehanizam rezervnog snabdevanja koji će vas sigurno pokriti u odredjenom periodu.

Kada je reč o integraciji u šire evropske sisteme, on je detaljno objasnio konkretne benefite koje donosi spajanje tržišta, sa posebnim akcentom na uvoz električne energije:

Spajanje tržišta donosi sigurnost snabdevanja i efikasnije korišćenje prenosnih kapaciteta. Mi u svakom trenutku možemo da uvezemo koliko god nam treba struje, naš problem nije u tehničkim kapacitetima, već isključivo u ceni.

Osvrćući se na trenutnu poziciju Srbije i njenu sposobnost da funkcioniše u postojećim uslovima nezavisno od formalnog spajanja tržišta, Stojčevski je zaključio: