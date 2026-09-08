Slušaj vest

Više od 800 miliona ljudi pretplaćeno je na neki servis za striming muzike, a bežični zvučnici postali su uobičajen deo svakodnevnog života. Ipak, jedan uređaj koji smo gotovo svi otpisali kao zastarelu tehnologiju sada se vraća - CD plejer.

Pretraživanja za kupovinu CD plejera porasla su za čak 96 odsto od jula, a ovaj trend prati i rast prodaje samih CD-ova, piše Guardian.

Izveštaj objavljen ove godine pokazao je da je prodaja CD-ova porasla za 16 odsto, dok je prodaja vinila porasla za 2,4 odsto. U poređenju sa prethodnom godinom, prodaja CD-ova veća je za 10 odsto, između ostalog zahvaljujući tome što izvođači često nude ekskluzivan sadržaj upravo u ovom formatu.

K-pop je bio jedan od velikih pokretača trenda, ali interesovanje za CD-ove mnogo je šire. Cena je, bez sumnje, jedan od važnih faktora.

Tom Morgan-Freelander, zamenik urednika tehnološkog časopisa Stuff, primećuje ovu promenu tokom poslednje dve godine. Smatra da je ona posledica želje potrošača da se udalje od stalnog korišćenja telefona, boljeg kvaliteta zvuka, ali i ograničenog kućnog budžeta.

"Stvar je u tome: ne želim da trošim novac na gramofon i zvučnike koji idu uz njega. Želim da potrošim novac na sistem sve-u-jednom, koji već ima CD plejer“, kaže on.

U jednom odeljku sa CD-ovima u londonskoj prodavnici, već od ranog jutra tinejdžeri i ljudi u dvadesetim godinama razgledaju ponudu.

Četrnaestogodišnja Milo Georgeaux-Healy odabrala je dva albuma Due Lipe, kao i album "Brat“ izvođačice Charli xcx, koje će slušati na svom "starom boomboxu“.

Foto: Shutterstock

"Sviđaju mi se jer su jeftiniji. Mnogo su kompaktniji od vinila, a smatram i da imaju bolji kvalitet zvuka od mobilnog telefona“, kaže ona.

Vraćaju se kasete, vinil i CD

Richard Farnell vodi prodavnicu Vinyl Exchange u Mančesteru, gde se takođe prodaju CD-ovi. On kaže da su kupci CD-ova sada sve mlađi i da cena igra veliku ulogu.

"Diskografske kuće počele su da povećavaju cene vinila i on je za ovu demografsku grupu postao uglavnom nedostupan“, kaže Farnell.

Originalno britansko izdanje albuma „Definitely Maybe“ grupe Oasis, na takozvanom „Damont“ presingu, može da se prodaje za između 150 i 250 funti, odnosno oko 175 do 291 evro, u zavisnosti od stanja.

Standardno reizdanje na vinilu košta oko 25 do 30 funti, odnosno 29 do 35 evra, dok se CD verzija u njegovoj prodavnici prodaje za samo četiri funte, odnosno oko pet evra.

Povratak CD-a deo je šireg trenda vraćanja retro tehnologije. Osim ponovnog rasta popularnosti vinila i kaseta, koje ponovo postaju tražene, sve je izraženiji i trend nošenja žičanih slušalica umesto AirPodsa.

"Povratak vinila ponovo je probudio našu sklonost ka analognom zvuku, a sada vidimo kako ta šira ljubav prema fizičkim nosačima muzike podstiče stvarni rast potražnje za CD plejerima“, kaže Katrina Mills, direktorka nabavke za audio uređaje u kompaniji John Lewis.

Finansijski dostupniji

Dobar deo ovog trenda povezan je i sa utiskom koji se ostavlja na druge.

"Neko ko hoda okolo sa prenosivim CD plejerom i žičanim slušalicama pokazuje svoj osećaj za stil i kulturni kapital“, kaže strateg brenda Alexi Gunner.

On je ovaj fenomen nazvao "performativnim audiofilstvom“.

Može se tvrditi da je CD poslednji muzički format koji se vraća u modu, a koji je mladima finansijski dostupan. Reč je o poslednjem velikom formatu pre nego što se početkom 2000-ih pojavio MP3.

Međutim, Gunner smatra da bi u pozadini mogao da čeka još jedan predmet - USB memorija.

Britanski producent, pevač i DJ Fred Again nazvao je svoju turneju 2025. godine upravo po ovom prenosivom uređaju.

„To je najčešći format koji DJ nosi sa sobom na nastup kako bi na njemu imao svoju muziku“, objašnjava Gunner.

U kontekstu „performativnog audiofilstva“, smatra on, USB memorija pokazuje da ne samo da slušate muziku već možda i sami nastupate kao DJ, poznajete muziku i pratite ili čak određujete trendove.

A upravo zbog toga, zaključuje Gunner, USB bi mogao da bude sledeća retro stvar koja će ponovo postati moderna.