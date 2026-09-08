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U Kini su zato osmislili krajnje neobičan sistem zaštite - ležu da spavaju sa užetom povezanim sa čepom rezervoara, dok drugi kraj drže među zubima.

Na prvi pogled deluje kao bizarna navika, ali za vozače kamiona koji noć provode na parkingu pored puta, ovakav improvizovani alarm može da znači razliku između pune i prazne cisterne.

Teški kamioni mogu da nose između 200 i 300 galona dizela, odnosno približno 760 do 1.135 litara goriva. Samo jedno punjenje tako može predstavljati ozbiljan trošak, a račun može da dostigne i 10.000 dolara.

Za vozača na dugoj relaciji to nije samo gorivo, već vrednost koja može predstavljati zaradu ostvarenu tokom više dana rada.

Lopovima treba svega nekoliko minuta

Krađa goriva posebno je problematična zato što ne zahteva mnogo vremena. Dok vozač spava nakon višesatne vožnje, lopov može da priđe kamionu, ubaci crevo u rezervoar i za samo nekoliko minuta izvuče značajnu količinu dizela. Upravo zato je najvažnije da vozač bude upozoren pre nego što krađa počne.

Foto: Youtube printscreen/ @IrcOo-k7y

Uže povezano sa čepom rezervoara funkcioniše kao jednostavan mehanički alarm. Ako neko pokuša da pomeri ili otvori čep, pokret užeta može da probudi vozača.

Rešenje je primitivno, ali ima jednu veliku prednost - ne zahteva elektroniku, baterije ili komplikovanu instalaciju.

Ni brave nisu uvek dovoljne

Vozači koriste i klasičnije načine zaštite, poput sigurnosnih brava za čepove rezervoara, zaštitnih elemenata i različitih uređaja koji sprečavaju ubacivanje creva za sifoniranje. Problem je, međutim, što lopovi ponekad mogu da polome bravu ili pokušaju da oštete rezervoar i cevi za gorivo.

Zbog toga se koriste i mrežice protiv sifoniranja. One omogućavaju da se gorivo normalno sipa kroz pištolj na benzinskoj stanici, ali otežavaju ubacivanje debelog creva koje lopovi koriste za izvlačenje goriva.

Neki vozači idu još dalje i kao dodatnu zaštitu koriste pse.

Bizaran obrt: lopovi nekada sipaju svoje gorivo

Kod pokušaja krađe zabeležena je i pomalo komična situacija. Zbog načina na koji funkcionišu pojedini sistemi, dešavalo se da lopovi umesto da izvuku gorivo iz kamiona zapravo sipaju sopstveno gorivo u rezervoar.

Ipak, za vozače koji zavise od kamiona i njegove zarade, krađa goriva nije nimalo smešna.

Zbog toga je improvizovano uže, koliko god neobično izgledalo, zapravo jednostavno i praktično rešenje. Ono pretvara čep rezervoara u neku vrstu alarma i omogućava vozaču da reaguje čim neko pokuša da pristupi gorivu.

U svetu drumskog transporta, gde jedan kamion može da prevozi stotine litara dizela, ponekad upravo najjednostavnija rešenja postaju najvažnija zaštita od skupih gubitaka.