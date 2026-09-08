Slušaj vest

Novčanik je mesto gde većina ljudi drži bankovne kartice, gotovinu i lična dokumenta. Ipak, postoji nekoliko stvari koje ne bi trebalo čuvati zajedno sa karticom, jer u slučaju gubitka ili krađe mogu povećati rizik od zloupotrebe.

Jedna od najčešćih grešaka jeste zapisivanje PIN-a i njegovo čuvanje u novčaniku, odmah pored bankovne kartice.Na prvi pogled deluje praktično, posebno ako imate više kartica i teško pamtite različite PIN-ove. Međutim, ako izgubite novčanik, osoba koja ga pronađe može istovremeno doći i do kartice i do njenog PIN-a.

PIN nikada ne zapisujte uz karticu

PIN je jedan od najvažnijih sigurnosnih podataka povezanih sa karticom. Zbog toga ga ne treba zapisivati na samoj kartici, na papiriću koji se nalazi u njenoj pregradi ili na bilo kom drugom mestu koje se nalazi neposredno uz nju. Ako ne možete da zapamtite PIN, bolje je koristiti bezbedan način čuvanja podataka koji nije direktno povezan sa karticom i koji nije lako dostupan drugoj osobi.

Posebno je loša ideja da PIN napišete na poleđini kartice. U slučaju gubitka, praktično ste zajedno ostavili sve informacije potrebne za identifikaciju kartice i njenog sigurnosnog koda.

Ni fotografija kartice nije bezazlena

Danas mnogi fotografišu kartice kako bi imali njihove podatke pri ruci. Međutim, takve fotografije mogu predstavljati problem ako telefon dospe u pogrešne ruke ili ako fotografiju slučajno pošaljete drugoj osobi.

Zato nema potrebe da fotografiju kartice čuvate u galeriji telefona ako vam nije neophodna. Poseban oprez potreban je kada vam neko putem poruke ili društvenih mreža traži da mu pošaljete fotografiju kartice.

Ne delite broj kartice, CVV i druge sigurnosne podatke

Prilikom internet kupovine mogu se tražiti različiti podaci sa kartice, uključujući broj kartice, datum isteka i sigurnosni kod poznat kao CVV ili CVC.Takve podatke ne treba slati nepoznatim osobama putem poruka, imejla ili društvenih mreža.

Ako vam neko iznenada traži kompletne podatke sa kartice, budite posebno oprezni, čak i kada tvrdi da je razlog „provera računa“ ili „potvrda identiteta“.

Jednokratni kodovi su takođe važni

Veliki broj banaka koristi jednokratne kodove za potvrdu plaćanja, prijavu ili druge radnje. Ovi kodovi ne bi trebalo da se prosleđuju drugim osobama. Ako dobijete kod za potvrdu transakcije koju sami niste pokrenuli, nemojte ga unositi na nepoznatoj stranici niti ga saopštavati osobi koja vas je kontaktirala telefonom ili porukom.

Šta još ne treba držati u novčaniku?

Osim PIN-a, dobro je razmisliti i o drugim informacijama koje nosite svakodnevno. U novčaniku ne bi trebalo bez potrebe držati papiriće sa lozinkama, šiframa za aplikacije ili drugim poverljivim podacima.

Takođe, nije praktično nositi sve platne kartice koje imate ako vam nisu potrebne. Ukoliko izgubite novčanik, gubitak više kartica odjednom može napraviti dodatne probleme.

Šta uraditi ako izgubite karticu?

Ako primetite da vam kartica nedostaje, ne treba čekati da vidite da li će se pojaviti. Prvi korak je da kontaktirate banku i prijavite gubitak ili krađu kako bi kartica mogla da bude blokirana. Nakon toga proverite transakcije na računu. Ako primetite plaćanje ili podizanje novca koje niste izvršili, odmah obavestite banku.

Dobro je imati broj svoje banke sačuvan na sigurnom mestu, kako biste mogli brzo da reagujete čak i ako zajedno sa novčanikom izgubite karticu i druge podatke.

Kako da dodatno zaštitite novac?

Najjednostavnija zaštita je da karticu i njene sigurnosne podatke držite odvojeno. PIN zapamtite, ne zapisujte ga uz karticu i ne delite ga sa drugim osobama. Isto važi i za CVV/CVC kod, lozinke i jednokratne kodove.

Redovno proveravajte stanje i promet po računu, a za internet kupovinu koristite samo proverene sajtove. Na taj način možete znatno smanjiti rizik da gubitak novčanika preraste u mnogo veći problem.

Najvažnije pravilo je jednostavno: ako neko pronađe vašu karticu, ne bi trebalo da zajedno sa njom pronađe i podatke koji mogu da olakšaju njenu zloupotrebu.