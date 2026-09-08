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Način isplate i banka u kojoj ćete preuzeti sredstva zavise od toga da li ste novac dobili po osnovu prijave, pripadnosti Akcionarskom fondu ili statusa penzionera.

Evo detaljnih pravila za svaku od grupa:

Građani koji su podneli elektronsku prijavu: Vama će novac biti uplaćen na namenski račun u Banci Poštanska štedionica. Nije bilo potrebno da sami otvarate račun, jer je to urađeno automatski. Za podizanje novca na šalteru potrebna je samo važeća lična karta. Kako biste izbegli čekanje u redovima, pre odlaska u banku proverite da li je uplata legla.

Nosioci prava iz Akcionarskog fonda: Vi ne podnosite prijavu jer vam novac leže automatski. Sredstva se uplaćuju na račun za besplatne akcije u onoj banci gde ste taj račun ranije otvorili (ne nužno u Poštanskoj štedionici). Ukoliko ste zaboravili o kojoj banci je reč, taj podatak možete pronaći proverom statusa na portalu Uprave za trezor.

Penzioneri i korisnici socijalne pomoći: Ova grupa takođe ne treba da se prijavljuje. Novac će im automatski biti uplaćen preko Banke Poštanska štedionica.

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Kako proveriti status i banku?

Proveru treba vršiti isključivo na zvaničnom portalu Uprave za trezor na adresi idp.trezor.gov.rs. Nakon unosa podataka, sistem će vam pokazati da li ste u Akcionarskom fondu (što znači da prijava nije potrebna), u kojoj banci vam je račun za akcije, ili će vas obavestiti da prijavu ipak morate podneti.

Dinamika isplate i podizanje novca

Pošto isplata traje do 25. septembra, novac neće svima leći prvog dana. Ukoliko uplata nije odmah vidljiva, to ne znači da ste odbijeni, već samo treba sačekati kraj ciklusa isplate. Prilikom podizanja gotovine obavezno ponesite ličnu kartu. Ukoliko već imate platnu karticu vezanu za račun na koji je legla pomoć, sredstva možete koristiti na uobičajen način.

Pazite se prevara

Svoje lične podatke, poput JMBG-a i broja lične karte, unosite samo i isključivo na zvanični sajt idp.trezor.gov.rs. Budite oprezni i ne ostavljajte podatke na sumnjivim stranicama koje samo vizuelno podsećaju na portal Uprave za trezor.

U nastavku pogledajte detaljan vodič za prijavu:

Biznis Kurir

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