Slušaj vest

Dinar će danas neznatno promeniti vrednost prema evru i zvanični srednji kurs biće 117,3710 dinara za jedan evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Zvaničan srednji kurs juče je bio 117,3620 dinara za evro.

Dinar će danas prema evru vredeti kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.

Kurir Biznis

Ne propustiteInfoBizKursna lista za 7. septembar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
novčanice
NovčanikKursna lista za četvrtak, 3. septembar: Evo koliko dinar danas vredi u odnosu na evro
muškarac drži novčanice od 2.000 dinara
InfoBizKursna lista za 2. septembar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
IMG_20260305_162722.jpg
InfoBizKursna lista za 1. septembar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
IMG_20260104_214228.jpg