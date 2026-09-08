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Dinar će danas neznatno promeniti vrednost prema evru i zvanični srednji kurs biće 117,3710 dinara za jedan evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Zvaničan srednji kurs juče je bio 117,3620 dinara za evro.

Dinar će danas prema evru vredeti kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.