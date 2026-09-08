Narodna banka Srbije objavila srednji kursr dinara za utorak, 8. septembar 2026. godine.
Novčanik
Kursna lista za utorak, 8. septembar: Evo koliko danas dinar vredi u odnosu na evro
- NBS je objavila da će zvanični srednji kurs dinara za utorak, 8. septembar, biti 117,3710 dinara za evro.
- Dinar je gotovo nepromenjen u odnosu na juče, kada je kurs bio 117,3620 dinara za evro.
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Dinar će danas neznatno promeniti vrednost prema evru i zvanični srednji kurs biće 117,3710 dinara za jedan evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Zvaničan srednji kurs juče je bio 117,3620 dinara za evro.
Dinar će danas prema evru vredeti kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.
Kurir Biznis
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