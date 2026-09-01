Slušaj vest

Zvanični srednji kurs je juče, u ponedeljak, bio 117,3531 dinar za jedan evro.

Dinar prema evru vredi kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizKursna lista za 31. avgust 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
IMG_20260305_162915.jpg
NovčanikKursna lista za četvrtak, 27. avgust: Evo koliko ćemo danas plaćati za jedan evro
muškarac drži novčanice od 2.000 dinara
NovčanikKursna lista za sredu, 26. avgust: Evo koliko ćemo danas plaćati jedan evro
muškarac drži novčanice od 2.000 dinara
InfoBizKursna lista za 24. avgust 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
IMG_20260305_162744.jpg