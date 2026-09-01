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Suosnivač Majkrosofta Bil Gejts upozorio je da svet mora ozbiljnije da se pripremi za "turbulentnu eru veštačke inteligencije" pre nego što veliki broj zaposlenih ostane bez posla ili bude primoran da radi manje nego što želi.

Gejts je upozorio da bi roboti mogli da ugroze i fizičke poslove. Iako je uticaj veštačke inteligencije do sada bio najizraženiji u kancelarijskom sektoru, Bil Gejts veruje da je promena na pomolu zahvaljujući sve jeftinijim i sposobnijim robotima, piše Biznis Insajder.

On naglašava da javnost potcenjuje brzinu kojom napreduje motorika novih mašina. Iako humanoidni roboti još nisu masovno prisutni u fabrikama i uslužnom sektoru zbog softverskih ograničenja i nedovoljne preciznosti pri složenijim zadacima, Gejts predviđa da bi već do kraja decenije mogli da postanu direktna konkurencija ljudima u građevinarstvu i ugostiteljstvu.

"Rezervisano za ljude"

Iako veštačka inteligencija i robotika napreduju velikom brzinom, Bil Gejts smatra da će društvo svesno odlučiti da određena zanimanja zadrži u rukama ljudi - kroz koncept koji naziva "rezervisano za ljude".

Kao primer navodi saopštavanje teških dijagnoza, gde tehnologija ima tehničke mogućnosti, ali ne i etičko-emocionalno pravo da zameni čoveka. Na njegov stav uticalo je i lično iskustvo sa negovateljima njegovog oca obolelog od Alchajmera, čiju je sposobnost da prepoznaju neizrečene potrebe ocenio kao nezamenljivu. Gejts veruje da će u sektorima poput obrazovanja i mentalnog zdravlja AI služiti kao podrška, ali da vodeća uloga i odgovornost moraju ostati ljudske.