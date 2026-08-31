Šta je "operacija Inđija"? Kreće krajem septembra, iz ove fabrike Srbija osvaja svetsko tržište, a nama pruža nova radna mesta - evo šta će se tačno proizvoditi
Nakon svečanog otvaranja prve fabrike za sklapanje humanoidnih robota u Šapcu, Srbija se priprema za još ambiciozniji visokotehnološki iskorak. Projekat koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nazvao "Operacija Inđija", predstavlja stratešku tačku daljeg tehnološkog i ekonomskog napretka naše zemlje.
U saradnji sa kineskom kompanijom "Mint", Inđija će uskoro dobiti potpuno novi industrijski park koji će transformisati ne samo ovaj grad, već i celokupnu poziciju Srbije na mapi svetske industrije budućnosti.
Ugovor sa gigantom
Jedan od najvažnijih koraka "Operacije Inđija" jeste proizvodnja naprednih komponenti za napajanje mašina budućnosti. U tom cilju, predsednik Vučić sastaće se danas u 10 časova u Palati Srbija sa predstavnicima kineske kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech, jednom od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju baterija za visokotehnološke uređaje.
Nakon ovog sastanka, planirano je potpisivanje Okvirnog sporazuma o izgradnji nove fabrike u Inđiji. U ovom postrojenju proizvodiće se visokotehnološke baterije specijalizovane za bespilotne letelice (dronovi), humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i savremene kućne aparate.
Od montaže do kompletne proizvodnje delova
Dok postrojenje u Šapcu, kao pionirski poduhvat služi za spajanje i montažu robota, kompleks u Inđiji dizajniran je za neuporedivo veće kapacitete.
- Tek kada budu napravili velika postrojenja i velike fabrike u Inđiji, onda će se to raditi sve, svi delovi, sve drugačije. To je čudo - istakao je predsednik Vučić, dodajući da posle Šapca sledi "ono glavno za Inđiju", tu će biti mnogo više ljudi i veći novac.
Osnivač Mint Grupe, Čin Žon-Hua, precizirao je da će se u novom industrijskom parku u Inđiji, pored humanoidnih robota, proizvoditi i bespilotne letelice (dronovi), kao i pametne baterije. Ovaj asortiman predstavlja najtraženije proizvode na globalnom tržištu čija se vrednost u narednim decenijama procenjuje na bilione evra.
Novi motor razvoja i spajanje Beograda i Novog Sada
Jedan od ključnih benefita "Operacije Inđija" jeste njena geografska pozicija. Kompletan park za razvoj robotike i dronova zaposliće visokoobrazovane kadrove i radnike i iz Beograda i iz Novog Sada, čime se stvara snažan inovacioni koridor u srcu Srbije.
Kineski partneri dele ovu viziju. Kako je istakao Čin, želja Mint grupe je da kroz ove visokotehnološke projekte pretvori Inđiju u novi urbanistički centar, koji će funkcionisati kao "novi motor razvoja Srbije". Planirana ogromna ulaganja polako, ali sigurno podižu Loznicu, Šabac, a sada i Inđiju, što će generisati veliki novac značajan za celokupan srpski izvoz.
Veza sa superkompjuterima: "Kvantni skok za Srbiju"
Da bi proizvodnja robota i dronova dostigla svoj puni potencijal, neophodna je snažna informatička infrastruktura. "Operacija Inđija" nije samo fabrika, već deo šireg tehnološkog ekosistema koji Srbija ubrzano gradi.
Pravo tehnološko čudo nastaje kada se proizvodni kapaciteti u Inđiji umreže sa postojećim bazama podataka.
- Kad uvežemo to sa data centrima i superkompjuterima, dobićemo ogromnu snagu - naglasio je Vučić, ocenivši da izgradnja ovog parka za našu zemlju predstavlja pravi "kvantni skok".
Uz već izgrađene digitalne centre i AI kapacitete u kojima je Srbija među 39 najspremnijih zemalja u svetu, industrija robota moći će da dostigne impozantne visine.
Kada počinje realizacija?
Realizacija "Operacije Inđija" je pitanje nedelja, a ne godina. Kako je najavljeno tokom ceremonije u Šapcu, otvaranje i početak radova planirani su za drugu polovinu septembra.
Čin Žon-Hua potvrdio je spremnost kompanije.
- Krajem septembra se počinje sa Inđijom. Sa naše strane mi smo završili sve, potrebno je samo da dobijemo sva odobrenja i onda smo spremni.
Ovaj projekat ne samo da će doneti boljitak celoj Srbiji, već će obezbediti da na najsavremenijim robotima, letelicama i baterijama koje će osvajati evropsko i svetsko tržište sa ponosom stoji oznaka Made in Serbia.
Biznis Kurir