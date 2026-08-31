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Nakon svečanog otvaranja prve fabrike za sklapanje humanoidnih robota u Šapcu, Srbija se priprema za još ambiciozniji visokotehnološki iskorak. Projekat koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nazvao "Operacija Inđija", predstavlja stratešku tačku daljeg tehnološkog i ekonomskog napretka naše zemlje.

U saradnji sa kineskom kompanijom "Mint", Inđija će uskoro dobiti potpuno novi industrijski park koji će transformisati ne samo ovaj grad, već i celokupnu poziciju Srbije na mapi svetske industrije budućnosti.

Foto: Marko Karović

Ugovor sa gigantom

Jedan od najvažnijih koraka "Operacije Inđija" jeste proizvodnja naprednih komponenti za napajanje mašina budućnosti. U tom cilju, predsednik Vučić sastaće se danas u 10 časova u Palati Srbija sa predstavnicima kineske kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech, jednom od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju baterija za visokotehnološke uređaje.

Nakon ovog sastanka, planirano je potpisivanje Okvirnog sporazuma o izgradnji nove fabrike u Inđiji. U ovom postrojenju proizvodiće se visokotehnološke baterije specijalizovane za bespilotne letelice (dronovi), humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i savremene kućne aparate.

1/52 Vidi galeriju Fabrika humanoidnih robota u Šapcu Foto: Marko Karović

Od montaže do kompletne proizvodnje delova

Dok postrojenje u Šapcu, kao pionirski poduhvat služi za spajanje i montažu robota, kompleks u Inđiji dizajniran je za neuporedivo veće kapacitete.

- Tek kada budu napravili velika postrojenja i velike fabrike u Inđiji, onda će se to raditi sve, svi delovi, sve drugačije. To je čudo - istakao je predsednik Vučić, dodajući da posle Šapca sledi "ono glavno za Inđiju", tu će biti mnogo više ljudi i veći novac.

Osnivač Mint Grupe, Čin Žon-Hua, precizirao je da će se u novom industrijskom parku u Inđiji, pored humanoidnih robota, proizvoditi i bespilotne letelice (dronovi), kao i pametne baterije. Ovaj asortiman predstavlja najtraženije proizvode na globalnom tržištu čija se vrednost u narednim decenijama procenjuje na bilione evra.

Foto: Marko Karović

Novi motor razvoja i spajanje Beograda i Novog Sada

Jedan od ključnih benefita "Operacije Inđija" jeste njena geografska pozicija. Kompletan park za razvoj robotike i dronova zaposliće visokoobrazovane kadrove i radnike i iz Beograda i iz Novog Sada, čime se stvara snažan inovacioni koridor u srcu Srbije.

Kineski partneri dele ovu viziju. Kako je istakao Čin, želja Mint grupe je da kroz ove visokotehnološke projekte pretvori Inđiju u novi urbanistički centar, koji će funkcionisati kao "novi motor razvoja Srbije". Planirana ogromna ulaganja polako, ali sigurno podižu Loznicu, Šabac, a sada i Inđiju, što će generisati veliki novac značajan za celokupan srpski izvoz.

Veza sa superkompjuterima: "Kvantni skok za Srbiju"

Da bi proizvodnja robota i dronova dostigla svoj puni potencijal, neophodna je snažna informatička infrastruktura. "Operacija Inđija" nije samo fabrika, već deo šireg tehnološkog ekosistema koji Srbija ubrzano gradi.

Foto: Shutterstock, Marko Karović

Pravo tehnološko čudo nastaje kada se proizvodni kapaciteti u Inđiji umreže sa postojećim bazama podataka.

- Kad uvežemo to sa data centrima i superkompjuterima, dobićemo ogromnu snagu - naglasio je Vučić, ocenivši da izgradnja ovog parka za našu zemlju predstavlja pravi "kvantni skok".

Uz već izgrađene digitalne centre i AI kapacitete u kojima je Srbija među 39 najspremnijih zemalja u svetu, industrija robota moći će da dostigne impozantne visine.

Kada počinje realizacija?

Realizacija "Operacije Inđija" je pitanje nedelja, a ne godina. Kako je najavljeno tokom ceremonije u Šapcu, otvaranje i početak radova planirani su za drugu polovinu septembra.

Čin Žon-Hua potvrdio je spremnost kompanije.

Foto: Marko Karović

- Krajem septembra se počinje sa Inđijom. Sa naše strane mi smo završili sve, potrebno je samo da dobijemo sva odobrenja i onda smo spremni.

Ovaj projekat ne samo da će doneti boljitak celoj Srbiji, već će obezbediti da na najsavremenijim robotima, letelicama i baterijama koje će osvajati evropsko i svetsko tržište sa ponosom stoji oznaka Made in Serbia.