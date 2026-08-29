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Prva fabrika humanoidnih robota u Evropi kineske kompanije Minth otvara se u Šapcu, a ceremoniji prisustvuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Investicija u prvu fazu robotske proizvodne baze iznosi 20 miliona evra, dok je za naredni period planirana izgradnja Industrijskog parka robotike u Inđiji, vrednog ukupno 200 miliona evra.

Po završetku projekta, planirani godišnji proizvodni kapacitet iznosiće do 20.000 humanoidnih robota i robotskih pasa, namenjenih tržištima širom Evrope i sveta.

Foto: Marko Karović

Govoreći o investiciji u Šapcu i planovima za razvoj robotike u Srbiji, Vučić je rekao:

- Ovde sam 2017. otvarao Jazaki, koji je uz Mint najveći poslodavac. Sada su Kinezi uradili mnogo fabrika u međuvremenu. Mint ima 2200 zaposlenih u Šapcu, postali su najveći poslodavac. To nismo ni otvarali, pošto su nam nedostajale upotrebne dozvole. To je čitav jedan mali grad u Šapcu. Ovo sada što radimo, ja imam tremu, morao sam da se svečano obučem, i sve drugo, ovo je pionirski poduhvat. Ovo je tek početak. Tek posle toga sledi ono glavno za Inđiju, tu će biti mnogo više ljudi i veći novac, i kad uvežemo to sa data centrima i superkompjuterima, dobićemo ogromnu snagu. U Evropi imaju tri kompanije, nemačku, špansku i britansku, i sada pravimo i mi - kazao je on.

Kaže da smo spremni i već kupujemo odavde robote.

- Takozvane obične robote, takozvane "general purpose", sve to ćete videti šta radimo za nekih 15 dana - kazao je on.

Foto: Marko Karović

Dodaje da će u Inđiji biti pravljen kompletan park za razvoj robotike i dronova.

- To je važno zato što će imati radnike i iz Beograda i Novog Sada. To za nas predstavlja kvantni skok. Oni su uspeli da prave 9000 humanoidnih robota, a najuspešnije evropske kompanije do nekoliko stotina. I oni se takmiče u toj kombinaciji softvera i hardvera, i možda Kinezi samo u softveru imaju minimalni zaostatak u odnosu na najjače američke kompanije - rekao je predsednik.

Na svakom od tih robota pisaće "made in Serbia", to je velika stvar za našu zemlju.

- Nisam mogao da zamislim da ćemo imati ovde ni Jazaki, ni Mint, sa 4000 zaposlenih ukupno u ovom trenutku. A 2012. godine smo u Šapcu imali 11.700 nezaposlenih, a danas je 3.700 nezaposlenih. Možete nekoga da volite ili ne volite, ali rezultat na kraju pokazuje sve - kazao je on.