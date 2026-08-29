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Kroz spoljne, neizolovane zidove objekta gubi se čak do 40% ukupne toplotne energije. Ukoliko vaš mesečni račun za grejanje iznosi 15.000 dinara, vi doslovno 5.000 dinara svakog meseca "bacate kroz prozor". Ulaganje u termoizolaciju fasade pokazalo se kao najefikasniji način za drastično obaranje potrošnje energenata, a kao apsolutni standard u građevinarstvu danas se nametnuo stiropor debljine 12 centimetara, poznat kao "dvanaestica".

Iako su na tržištu dostupni različiti materijali poput kamene vune, bele EPS ploče (stiropor) drže čvrsto prvo mesto zbog pristupačnije cene i znatno lakše ugradnje. Ipak, ključna greška koju vlasnici kuća prave leži u odabiru pogrešne debljine materijala.

Zaboravite "peticu" i "osmicu": Zašto su tanji materijali prevaziđeni

Ušteda na debljini izolacije je najskuplja greška koju možete napraviti pri renoviranju ili gradnji. Starije kuće u Srbiji masovno su izolovane takozvanom "peticom" (stiropor od 5 cm). Po današnjim standardima energetske efikasnosti, ova debljina je potpuno neadekvatna za naše klimatske uslove. Ona uspeva da spreči samo direktno smrzavanje zidova, ali i dalje propušta ogromnu količinu toplote van objekta.

Nakon toga, prešlo se na debljinu od 8 cm, koja danas dobija tek "prolaznu ocenu", ali i dalje ne ostvaruje pun potencijal uštede. Stiropor od 10 cm pruža znatno bolje performanse, pri čemu grafitni stiropor od 10 cm parira belom od 12 cm, međutim, beli stiropor debljine 12 centimetara zvanično je postao standard koji pruža savršen balans između uloženog novca i dobijenih rezultata.

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Drastičan pad računa: Do 30% veća ušteda i letnji komfor

Glavni zadatak "dvanaestice" je maksimalno sprečavanje toplotnih gubitaka. Prelaskom sa stare izolacije od 5 cm na novu od 12 cm, gubici toplote se smanjuju za 20% do 30%. Ukoliko se stiropor od 12 cm postavlja na potpuno neizolovan zid od cigle ili bloka, prolaz toplote se smanjuje za neverovatnih 80%. Sistem grejanja više ne mora da radi punim kapacitetom, unutrašnja temperatura ostaje stabilna, a kuća se ne hladi rapidno čim se ugasi kotao.

Pored zimskih ušteda, deblja fasada je jedini spas od nesnosnih letnjih vrućina. Neizolovani zidovi leti funkcionišu po principu TA peći, tokom celog dana upijaju sunčevu energiju, a noću tu vrelinu isijavaju u prostorije. Stiropor debljine 12 cm uspešno blokira ovaj proces, posebno na kritičnim južnim i zapadnim stranama objekta, čime se drastično smanjuje potreba za radom klima-uređaja.

Kraj za crne mrlje: Kako deblja fasada trajno rešava problem vlage

Slabo izolovane kuće redovno se bore sa kondenzacijom i opasnom crnom buđi, što direktno ugrožava zdravlje ukućana sklonih alergijama i respiratornim problemima. Problem nastaje zbog takozvane "tačke rošenja".

Kada je napolju minus, a vi u kući održavate temperaturu od 22 stepena, topao vazduh prepun vlage udara u ledeni, neizolovani unutrašnji zid i momentalno se pretvara u kapljice vode. Postavljanjem stiropora od 12 cm, tačka rošenja se pomera duboko ka spoljašnjem delu zida. Unutrašnja površina ostaje topla, čime se trajno eliminišu uslovi za stvaranje kondenzacije i buđi, uz preduslov ispravne stolarije i redovnog provetravanja.

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Prava matematika: Koliko košta i kada se investicija isplati

Mnogi investitori odustaju od debljeg stiropora vodeći se pogrešnom logikom da će manja početna ulaganja brže vratiti novac. Istina je potpuno suprotna. Najveći deo cene izrade fasade ne odlazi na sam stiropor, već na rad majstora, iznajmljivanje skele, lepkove, mrežice i završni dekorativni malter.

U praksi, kompletna fasada sa stiroporom od 10 cm košta oko 28 evra po kvadratu, dok ona sa "dvanaesticom" iznosi oko 35 evra po kvadratu. Ta razlika od oko 7 evra po kvadratu otplaćuje se izuzetno brzo. Zahvaljujući drastično manjim računima za struju, gas ili pelet, kompletna investicija u fasadu od 12 cm isplati se za 5 do 8 godina. S obzirom na to da je vek trajanja fasade duži od 30 godina, to znači da ćete naredne dve i po decenije ostvarivati čist profit. Finansijski teret dodatno se može ublažiti i kroz aktuelne državne subvencije za unapređenje energetske efikasnosti.

Zaštita konstrukcije i skok tržišne vrednosti nekretnine

Pored nižih računa, fasada od 12 cm deluje kao zaštitni omotač za samu građevinu. Nezaštićeni zidovi se usled jakih temperaturnih oscilacija šire i skupljaju, što dovodi do pucanja i propadanja materijala, dok vlaga razara ciglu, malter i armaturu. Debela izolacija zaustavlja ovo propadanje i produžava vek trajanja celog objekta.

Na kraju, ugradnjom ovakve fasade direktno podižete tržišnu vrednost svoje nekretnine. Zbog uvođenja obaveznih energetskih pasoša, kupci danas vrlo dobro znaju šta kupuju. Zidovi izolovani "dvanaesticom" smeštaju objekat u viši energetski razred. Mogućnost da potencijalnom kupcu dokažete da grejanje kuće od 150 kvadrata košta isto koliko i grejanje stana od 50 kvadrata, predstavlja najjači mogući adut pri prodaji. Zato je izuzetno važno da izradu prepustite iskusnim profesionalcima, jer samo pravilno ugrađen kompletan fasadni sistem garantuje sve navedene uštede.