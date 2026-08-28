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"Grizzly Foods" povlači organsku pileću koštanu čorbu od 240 ml jer se ne može isključiti da tegle iz jedne serije sadrže komadiće stakla.

Radi se o Grizli Fuds Bio-Hinerknohenbrjuhe, a proizvod se, između ostalog, prodavao preko proizvođačeve onlajn prodavnice, dok su Grizli Fuds supe dostupne i u određenim filijalama Denns Biomarkta u Nemačkoj.

Povlačenje se dogodilo nakon što je komad stakla pronađen u jednoj tegli iz određene serije.

Proizvođač ne može isključiti mogućnost da je isti problem prisutan i u drugim teglama iz iste serije, zbog čega je pokrenuto preventivno povlačenje.

Povlačenje se odnosi samo na proizvode sa sledećim informacijama:

Proizvod: Grizzly Foods Bio-Hühnerknochenbrühe

Pakovanje: 240 ml

Broj serije: BG2617302

Najbolje upotrebiti do: 1. juna 2028.

Kupci koji poseduju tu određenu seriju treba odmah da je odvoje i da je ne koriste niti probaju.

Šta ako ste kupili ovu supu?

Proizvođač savetuje da se dotični proizvod vrati u prodavnicu gde je kupljen. Račun nije potreban, a kupcima treba vratiti puni iznos, navodi kompanija.

Komadići stakla u hrani mogu izazvati ozbiljne povrede u ustima i grlu, kao i unutrašnje povrede, upozorava nemački Savezni zavod za zaštitu potrošača i bezbednost hrane (BVL).