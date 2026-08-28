POVLAČI SE IZ PRODAJE KESICA SUPE U njoj nađeni komadi stakla! Evo šta da uradite ako ste je kupili
"Grizzly Foods" povlači organsku pileću koštanu čorbu od 240 ml jer se ne može isključiti da tegle iz jedne serije sadrže komadiće stakla.
Radi se o Grizli Fuds Bio-Hinerknohenbrjuhe, a proizvod se, između ostalog, prodavao preko proizvođačeve onlajn prodavnice, dok su Grizli Fuds supe dostupne i u određenim filijalama Denns Biomarkta u Nemačkoj.
Povlačenje se dogodilo nakon što je komad stakla pronađen u jednoj tegli iz određene serije.
Proizvođač ne može isključiti mogućnost da je isti problem prisutan i u drugim teglama iz iste serije, zbog čega je pokrenuto preventivno povlačenje.
Povlačenje se odnosi samo na proizvode sa sledećim informacijama:
- Proizvod: Grizzly Foods Bio-Hühnerknochenbrühe
- Pakovanje: 240 ml
- Broj serije: BG2617302
- Najbolje upotrebiti do: 1. juna 2028.
Kupci koji poseduju tu određenu seriju treba odmah da je odvoje i da je ne koriste niti probaju.
Šta ako ste kupili ovu supu?
Proizvođač savetuje da se dotični proizvod vrati u prodavnicu gde je kupljen. Račun nije potreban, a kupcima treba vratiti puni iznos, navodi kompanija.
Komadići stakla u hrani mogu izazvati ozbiljne povrede u ustima i grlu, kao i unutrašnje povrede, upozorava nemački Savezni zavod za zaštitu potrošača i bezbednost hrane (BVL).
Kurir/Blic