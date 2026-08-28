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Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu za rad NIS-u, do 30. septembra čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad Rafinerije nafte u Pančevu.

- U nestabilnom međunarodnom okruženju važno je da možemo u što većoj meri da se oslonimo na sebe, odnosno na domaću rafineriju. Napadi na rafinerije u Rusiji i Saudijskoj Arabiji utiču na dostupnost i cene dizela, što dodatno pokazuje koliki značaj redovan rad rafinerije u Pančevu ima za nas. Produžena licenca nam omogućava nastavak snabdevanja, dok se istovremeno radi na dugoročnom rešenju za NIS. Prioritet je da građani i privreda imaju dovoljno goriva i da energetska sigurnost Srbije ni u jednom trenutku ne bude dovedena u pitanje, kao što je država i do sada osigurala da građanima nijednog momenta ne fali goriva, bez obzira na sve izazove u poslednjih 18 meseci - rekla je ministarka Dubravka Đedović Handanović.

Ministarka je istakla da je potražnja za dizelom u avgustu oko 200.000 tona, zbog čega je Rafinerija u Pančevu dodatno povećala proizvodnju.

- Rafinerija u Pančevu je tokom avgusta povećala preradu nafte na oko 13.000 tona dnevno kako bi odgovorila na povećanu potražnju za gorivom. To je posebno važno u uslovima kada su mogućnosti za uvoz dodatno ograničene zbog niskog vodostaja Dunava. Jasno je da bez licence za rad NIS-a ne bismo mogli da zadovoljimo tražnju, a u toku je i žetva - navela je ministarka.

Ona je dodala da su pregovori oko kupoprodaje Naftne industrije Srbije između mađarskog MOL-a, kao potencijalnog kupca i većinskog vlasnika Gasprom njefta u završnoj fazi.

Foto: Nenad Kostić

- Novo produženje licence je signal da postoji napredak i volja da se osigura dodatno neophodno vreme kako bi se ova kompleksna transakcija završila. Produžetak licence je važna vest za energetsku sigurnost Srbije. U trenutku kada su globalni tokovi nafte pod snažnim uticajem geopolitičkih kretanja, ogromnim povećanjem cena na svetskim berzama, kada su lanci snabdevanja ugroženi ili prekinuti, od izuzetnog je značaja da obezbedimo rad naše rafinerije i kontinuirano snabdevanje domaćeg tržišta - poručila je ministarka.

Prethodna licenca trebalo je da istekne večeras, 28. avgusta, koju je američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) produžila NIS-u, a koja NIS-u omogućava uvoz i dopremu sirove nafte do Rafinerije Pančevo.