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Iako izmene Pravilnika o PDV-u donose šire promene, od sledećeg meseca počinje primena samo pojedinih odredbi, koje se pre svega odnose na način evidentiranja i trenutak nastanka promene poreske osnovice.

Za firme koje naknadno odobravaju popuste, rabate ili na drugi način menjaju naknadu za već obavljen promet, jedna od najvažnijih novina jeste preciznije određivanje trenutka kada promena poreske osnovice zapravo nastaje.

Poreski savetnik Milan Radošević kaže za Biznis.rs da to znači da za poreske obveznike više nije presudno samo kada je izdat dokument kojim se evidentira promena.

- Kod određenih situacija moraće da se vodi računa o tome kada su se zaista stekli uslovi koji su doveli do promene osnovice. Posebno je značajan slučaj naknadnog popusta. Prema novim pravilima, smanjenje poreske osnovice nastaje na dan kada su ispunjeni uslovi za ostvarivanje tog popusta koji su predviđeni ugovorom - objašnjava Radošević.

Datum nije jedini kriterijum

Drugim rečima, ako je ugovorom definisano da kupac ostvaruje određeni popust nakon ispunjenja konkretnih uslova, upravo trenutak kada su ti uslovi ispunjeni postaje važan za poreski tretman promene. Sam datum izdavanja dokumenta o smanjenju nije jedini kriterijum.

Izmenama se uređuju i druge situacije u kojima dolazi do promene poreske osnovice. Među njima su naknadno zaračunavanje troškova, naknadno odobravanje popusta, vraćanje dobara, naknadno ispunjavanje uslova za poresko oslobođenje, kao i razlike između ranije procenjene i stvarne osnovice.

Pravilnik takođe precizira obaveze obveznika kada se poreska osnovica naknadno smanjuje. Ako je promet izvršen drugom PDV obvezniku, a prodavac je poreski dužnik za taj promet, potrebno je izdavanje odgovarajućeg dokumenta o smanjenju.

- Da bi došlo do smanjenja prethodno obračunatog PDV-a, značajnu ulogu ima i kupac. U propisanim slučajevima on mora da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza, odnosno da obavesti prodavca da je to učinio ili da prethodni porez nije koristio kao odbitni - navodi Radošević.

Šta se menja u dokumentu

Od 1. septembra menja se i sadržina dokumenta kojim se evidentira povećanje ili smanjenje naknade, odnosno poreske osnovice. Pravilnik precizira podatke koji takav dokument treba da sadrži, među kojima su podaci o izdavaocu i primaocu, mesto i datum izdavanja, redni broj, kao i podaci o promeni poreske osnovice i PDV-a kada je izdavalac poreski dužnik.

- Za kompanije koje imaju veliki broj transakcija, posebno one koje posluju uz sistem naknadnih rabata, bonusa i popusta, ove izmene mogu biti važne za svakodnevno poresko evidentiranje. Promena ugovorenih uslova ili ispunjavanje kriterijuma za popust sada mora biti precizno povezano sa trenutkom kada nastaje promena poreske osnovice - kaže poreski savetnik.

Važno je, međutim, napraviti razliku između novina koje počinju da se primenjuju 1. septembra i ostatka izmena Pravilnika o PDV.

Od 1. septembra primenjuju se izmene članova 53, 55. i 182. Pravilnika, koje se odnose upravo na promenu poreske osnovice i dokumentovanje tih promena.