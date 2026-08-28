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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će u lokalne puteve na teritoriji opštine Osečina biti uloženo ukupno šest miliona evra. On je najavio i da će uskoro početi radovi na završetku preostalog dela puta u Gornjem Crniljevu.

Vučić je naveo da je do sada u lokalne puteve u Osečini uloženo 2,5 miliona evra, dok se trenutno radi na tri putna pravca, za koje je izdvojeno ukupno više od četiri miliona evra.

- Dodaćemo više od milion i po da bismo se približili cifri od šest miliona evra uloženih u lokalne puteve. Nadam se da će vam time makar deo onoga što smo rekli biti ispunjeno. Dužni smo i za Gornje Crnjiljevo da završimo onaj deo koji nije urađen i to ćemo uskoro krenuti da napravimo - rekao je Vučić na otvaranju 21. Sajma šljiva u Osečini, gde je tokom posete sajmu, predsednik Srbije obišao štandove i razgovarao sa proizvođačima i izlagačima.

Biznis Kurir

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