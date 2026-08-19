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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom posete Rači kod Kuršumlije da se posle 50 godina rade putevi u tom kraju, među kojima je i put Rudare - Kuršumlijska Banja, da će se raditi i put ka Grabovnici kao i da će stare drvene bandere za struju biti zamenjene betonskim.

Vučić je na početku posete Topličkom okrugu odmah poručio građanima koji su ga dočekali da je došao da čuje šta im je potrebno i koje probleme imaju.

- Podizali smo ovde pogon (Jumko) i sad donosimo dve, odnosno tri nove mašine i automatsku krojačku mašinu sa polagačem, i što ćemo da držimo zaposlene ovde u Rači. I osim puteva, i osim fabrike Složenih borbenih sistema, koji su postali treći, uskoro drugi po veličini poslodavac u čitavoj opštini, pomoćićemo i izgradnju novog hotela u Lukovskoj Banji, zato što je to važno, jer će zaposliti dodatno ljude - rekao je Vučić.

Meštani su mu reklli da imaju problem sa banderama za struju u pojedinim selima, kao u Maloj Kosanici, jer su bandere od drveta trule, a Vučić je rekao da će se raditi na postavljanju betonskih bandera.

Foto: Petar Aleksić

Vučić je telefonom pozvao nadležne za bandere i poručio im da angažuju više ljudi i da to urade.

- Imate dovoljno betonskih stubova i zamenite to betonskim stubovima. Nisu na terenu, nisam ih video nigde. Prolazio sam, nisam ih video nigde. Nemojte da vam betonske bandere stoje i leže u kanalima. Postavite betonske bandere da ljudi budu sigurni da prolaze tu, a i da imaju struju. Pitanje bandera rešeno je. Moguće za koji dan da reše. Tako da ne brinite za to - rekao je Vučić.

On je u razgovoru sa građanima rekao da će biti zamenjena stolarija isturenog odeljenja Osnovne škole ''Drinka Pavlović'' koju pohađa 28 učenika.

Naveo je i da je za obnovu glavne škole ''Drinka Pavlović'' i Osnovne škole ''Miloje Zakić'' potrebno 6,5 miliona evra i naveo da to neće moći da uradi lokalna samouprava nego država.

- To mora da uradi Srbija. I onda dođem i kažete mi da ima i treća škola - rekao je Vučić.

Meštani su izneli probleme sa lokalnim putevima, a predsednik Mesne zajednice Dobrinja zamolio je da se uradi šest kilometara puta kako bi se povezali sa Leskovcem. On je naveo da je taj put trenutno makadamski i u veoma lošem stanju. Vučić je rekao da je opština Kuršumlija površinski jedna od najvećih u Srbiji, ali da ima veoma mali broj stanovnika, dodajući da je najveći deo ljudi otišao u Leskovac, Niš, Beograd i druga mesta.

Vučić je naveo da su ulaganja potpuno neproporcionalna broju ljudi kojima su ti putevi potrebni. Kazao je i da najveća kompanija u Kuršumliji, „Planinka“, značajan deo prihoda crpi iz države na različite načine, dodajući da u toj opštini sve radi država, a ne lokalna samouprava, čiji su prihodi mali.

1/13 Vidi galeriju Vučić obilazi radove na putu Rudare-Ljuša-Kuršumlijska Banja Foto: Petar Aleksić

- Proporcionalno broju stanovnika, Kuršumlija je jedna od opština sa najznačajnijim ulaganjima države. I sad kad otvaramo nove pogone, od složenih borbenih sistema, biće više zaposlenih. Verujem da ćemo i ovde moći još 10 ljudi da zaposlimo, zato što dolaze i nove mašine i biće manji gubici. A ovde su vredni ljudi - rekao je Vučić.

Naveo je i da se država trudi, jer je opština Kuršumlija najbliža administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom.

- Da pokušamo da podignemo i da ostavimo što je moguće više. Obećao sam, uradićemo ovo oko bandera i ovaj kompletan put biće rekonstruisan - rekao je Vučić.